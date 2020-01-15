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الأربعاء 15 كانون الثاني 2020 ساعة 22:25

برلين: الحكومة العراقية مهتمة ببقاء العسكريين الألمان في البلاد

برلين: الحكومة العراقية مهتمة ببقاء العسكريين الألمان في البلاد
وفي كلمة ألقاها أمام نواب البرلمان قال ماس إن القائم بأعمال رئيس الحكومة العراقية، عادل عبد المهدي، أكد "اهتمام بغداد القوي بمواصلة المساعدة الدولية ودعا... إلى بقاء قوات الجيش الألماني في العراق".

وجاءت تصريحات ماس بعد وصول وزيرة الدفاع الألمانية، أنيغريت كرامب-كارينباور، إلى العراق في زيارة مفاجئة للقاء عسكريين ألمان منتشرين في هذا البلد، حسبا أوردت وزارة الدفاع الألمانية.

وقال متحدث باسم الوزارة، في بيان، أن الوزيرة تخطط للقاء "مسؤولين عسكريين عراقيين رفيعي المستوى" لبحث القضايا المتعلقة باستمرار وجود القوات الألمانية في البلاد ومكافحة تنظيم "داعش"الارهابي.

وأشار إلى أن تفاصيل الزيارة لن يتم الكشف عنها لاعتبارات أمنية.

ووصلت الوزيرة إلى العراق قادمة من الأردن حيث التقت عسكريين ألمان وخاضت محادثات مع مسؤولين أردنيين.

وكان البرلمان العراقي قد صوت باجماع النواب الحاضرين على قرار يلزم الحكومة بإخراج القوات الاجنبية من الاراضي العراقية، وذلك بعد اغتيال القوات الامريكية بقصف جوي ارهابي نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس الفريق الشهيد قاسم سليماني.
رقم : 838716
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