مليونية العراق... استفتاء شعبي لطرد القوات الأمريكية

زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر دعا الى تظاهرة مليونية سلمية تنديدا بالاحتلال الاميركي للعراق بهدف السعي لتحقيق السيادة الوطنية الكاملة.



الدعوة لاقت دعما من عدة جهات سياسية فاعلة حيث اعرب رئيس تحالف الفتح هادي العامري عن تاييده للتظاهرة ودعا الشعب العراقي للمشاركة فيها.



الامين العام لحركة النجباء الشيخ اكرم العكبي اعلن هو الاخر تاييده للتظاهرة ودعا لمشاركة شعبية واسعة فيها.



كما دعت حركة المقاومة الاسلامية في العراق الى تلبية دعوة التظاهر ضد الاحتلال الاميركي والمشاركة الفاعلة في التحركاتِ الشعبية المناوئة للاحتلال الاميركي.



اما كتائب حزب الله في العراق فتوعدت عبر بيان الولايات المتحدة بثورة شعبية موحدة ضد وجود قواتها في العراق ونددت برفض الولايات المتحدة قرار مجلس النواب العراقي مطالبة واشنطن بسحب قواتها من العراق.



و من جهته اعتبر عضو تحالف سائرون في البرلمان العراقي،علاء الربيعي، اليوم الأربعاء، ان تظاهرة الجمعة التي دعا إليها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ستكون مدوية لإجهاض ما تبقى من المشروع الأميركي.



وقال الربيعي في بيان، إن "التظاهرة المليونية التي دعى لها الزعيم الوطني السيد مقتدى الصدر والتي من المقرر ان تنطلق الجمعة بعد المقبلة ستكون الضربة القاسمة لإجهاض ما تبقى من المشروع الاميركي في العراق".



وأضاف أن "التظاهرة المقبلة هي دعوى للمشاركة لكل الوطنيين الذين يطالبون بإبعاد التدخل الخارجي سواء من اميركا او غيرها"، مبيناً أننا "في تحالف سائرون نجدد موقفنا الرافض لكل انواع التدخل الخارجي بالشأن العراقي سواء كان شرقيا او غربياً".



وفيما يتعلق بالاتفاقية الصينية العراقية، أوضح الربيعي أن "هذه الاتفاقية اذا ما كتب لها النجاح فمن الممكن ان تحقق قفزة نوعية بالجانب الاقتصادي والعمراني في العراق وستعجل حركة الاستثمار مما يؤدي الى خلق فرصة استثمارية اكبر واقوى مستقبلاً".



ومن جانبه أكد المتحدث الرسمي باسم كتلة "صادقون" في العراق، نعيم العبودي، اليوم الأربعاء، أن التظاهرة المليونية التي دعا إليها زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، ستكون بمثابة "استفتاء شعبي مباشر" لرفض التواجد الأجنبي في العراق.



وقال العبودي، في تغريدة على "تويتر" اليوم، 15 كانون الثاني 2020، إن "التظاهرات القادمة في يوم الجمعة الموافق 24/1/2020 ستكون بمثابة استفتاء شعبي مباشر لرفض الاحتلال"، مبينا انها " دعوة لكل المحبين والمخلصين لوطنهم المشاركة الفعالة في التظاهرة مع الحفاظ على النظام العام".



وكان العبودي، قد دعا في تغريدة سابقة، إلى ترك الاختلافات والخلافات ووضعها جانبا وتوحيد الصفوف والنزول للتظاهر براية موحدة هي راية الوطن.



وفي اطار دحض المحاولات الاميركية تزييف واقع الشارع العراقي رد عضو هيئة رئاسة مجلس النواب حسن كريم الكعبي على ادعاء وزير الخارجية الاميركية مايك بومبيو بان هناك خمسين مسؤولا عراقيا يثمنون خلال جلسات خاصة دور القوات الاميركية في العراق ويرحبون ببقائها، حيث قال الكعبي عبر بيان ان هناك مئة وتسعة وسبعين نائبا عراقيا اختارهم الشعب صوتوا خلال جلسة علنية وليس خاصة على قرار يلزم الحكومة بالعمل على اخراج كافة القوات الاجنبية من البلاد.



وكانت واشنطن رفضت دعوة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي ارسال مفوضين الی بغداد، لوضع جدول زمني لانسحاب القوات واقترحت بدلاً من ذلك ان يتم ادراج مهام القوات الاميركية العاملة في العراق ضمن عمليات حلف الناتو الذي ابرم اتفاقية تعاون مع العراق.

