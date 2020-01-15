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الأربعاء 15 كانون الثاني 2020 ساعة 23:51

الاحتلال يخشى تطورات اغتيال القائد سليماني

الاحتلال يخشى تطورات اغتيال القائد سليماني
حيث يرى متابعون للشأن الاسرائيلي أن الأيام ستحمل الكثير بين واشنطن وطهران بعد اغتيال الشهيد قاسم سليماني ،الشخص الذي أرعب الاحتلال لسنوات باعتباره أحد القادة المؤثرين على طبيعة الصراع لما يملكه من كاريزما وحنكة وتدبير عسكريين ،إضافة للنجاحات التي حققها في المناطق التي تواجد فيها وقدرته على الوقوف في وجه داعش .

وبعد الضضربة العسكرية الايرانية لقواعد عسكرية اميركية في العراق بدأت التحليلات لخطاب قائد الثورة في محاولة لرسم ملامح المرحلة المقبلة ،بينما اتت كلمات الامين العام لحزب الله لتؤكد المخاوف الاسرائيلية بأن الشرق الاوسط بعد اغتيال القائد سليماني ليس كما كان قبله.
رقم : 838734
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