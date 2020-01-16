ظريف: بالدلائل.. الدول الHوروبية لم تلتزم بتعهداتها

وفي ثلاث تغريدات له على تويتر، كتب محمد جواد ظريف:1- الدول الاوروبية الثلاث تدعي التزامها بتعهدات الاتفاق النووي.التحقق من المصداقية رقم 1:- تصفير واردات النفط من ايران.- فرض الحظر على البنوك الايرانية وقطع "سويفت" (جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك).- عدم تنفيذ قوانين الحماية من الحظر.- خروج الشركات الاوروبية من ايران.- العجز في بيع حتى السلع المستثناة من الحظر يعني الادوية والاغذية (لايران).2- هذه قائمة بالاعمال التي انهمكت بها الدول الاوروبية الثلاث منذ خروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي.التحقق من المصداقية رقم 2:- اصدار البيانات الفارغة.- خرق قوانينها بالرضوخ لاجراءات الحظر المفروضة خارج الحدود الوطنية من قبل الولايات المتحدة.- تجاهل 3 بيانات من ايران قاضية بتفعيل آلية فض النزاع.- انشاء الالية المالية "اينستكس" دون تنفيذ حتى عملية مالية واحدة.. كفى ! .3- الدول الاوروبية الثلاث تتصور بانها تعيش في القرن الـ 19، حينما كانت تفرض آراءها على الدول الاخرى، كانت تكذب وتتملص.- ايران قامت بتفعيل آلية فض النزاع.- اوروبا وليست ايران التي افرغت الاتفاق النووي من مضمونه.- ليبقى التعويض عن خروج اميركا من الاتفاق النووي. نفذوا التزاماتكم التي على عاتقكم، ولو واحدة منها ! .