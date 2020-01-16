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الخميس 16 كانون الثاني 2020 ساعة 09:54

ظريف: بالدلائل.. الدول الHوروبية لم تلتزم بتعهداتها

ظريف: بالدلائل.. الدول الHوروبية لم تلتزم بتعهداتها
وفي ثلاث تغريدات له على تويتر، كتب محمد جواد ظريف:

1- الدول الاوروبية الثلاث تدعي التزامها بتعهدات الاتفاق النووي.

التحقق من المصداقية رقم 1:
- تصفير واردات النفط من ايران.

- فرض الحظر على البنوك الايرانية وقطع "سويفت" (جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك).

- عدم تنفيذ قوانين الحماية من الحظر.
- خروج الشركات الاوروبية من ايران.

- العجز في بيع حتى السلع المستثناة من الحظر يعني الادوية والاغذية (لايران).

2- هذه قائمة بالاعمال التي انهمكت بها الدول الاوروبية الثلاث منذ خروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي.

التحقق من المصداقية رقم 2:
- اصدار البيانات الفارغة.
- خرق قوانينها بالرضوخ لاجراءات الحظر المفروضة خارج الحدود الوطنية من قبل الولايات المتحدة.

- تجاهل 3 بيانات من ايران قاضية بتفعيل آلية فض النزاع.

- انشاء الالية المالية "اينستكس" دون تنفيذ حتى عملية مالية واحدة.. كفى ! .

3- الدول الاوروبية الثلاث تتصور بانها تعيش في القرن الـ 19، حينما كانت تفرض آراءها على الدول الاخرى، كانت تكذب وتتملص.

- ايران قامت بتفعيل آلية فض النزاع.

- اوروبا وليست ايران التي افرغت الاتفاق النووي من مضمونه.

- ليبقى التعويض عن خروج اميركا من الاتفاق النووي. نفذوا التزاماتكم التي على عاتقكم، ولو واحدة منها ! .

ظريف: بالدلائل.. الدول الاوروبية لم تلتزم بتعهداتها
رقم : 838776
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