ظريف: بالدلائل.. الدول الHوروبية لم تلتزم بتعهداتها

وفي ثلاث تغريدات له على تويتر، كتب محمد جواد ظريف:
1- الدول الاوروبية الثلاث تدعي التزامها بتعهدات الاتفاق النووي.
التحقق من المصداقية رقم 1:
- تصفير واردات النفط من ايران.
- فرض الحظر على البنوك الايرانية وقطع "سويفت" (جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك).
- عدم تنفيذ قوانين الحماية من الحظر.
- خروج الشركات الاوروبية من ايران.
- العجز في بيع حتى السلع المستثناة من الحظر يعني الادوية والاغذية (لايران).
2- هذه قائمة بالاعمال التي انهمكت بها الدول الاوروبية الثلاث منذ خروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي.
التحقق من المصداقية رقم 2:
- اصدار البيانات الفارغة.
- خرق قوانينها بالرضوخ لاجراءات الحظر المفروضة خارج الحدود الوطنية من قبل الولايات المتحدة.
- تجاهل 3 بيانات من ايران قاضية بتفعيل آلية فض النزاع.
- انشاء الالية المالية "اينستكس" دون تنفيذ حتى عملية مالية واحدة.. كفى ! .
3- الدول الاوروبية الثلاث تتصور بانها تعيش في القرن الـ 19، حينما كانت تفرض آراءها على الدول الاخرى، كانت تكذب وتتملص.
- ايران قامت بتفعيل آلية فض النزاع.
- اوروبا وليست ايران التي افرغت الاتفاق النووي من مضمونه.
- ليبقى التعويض عن خروج اميركا من الاتفاق النووي. نفذوا التزاماتكم التي على عاتقكم، ولو واحدة منها ! .