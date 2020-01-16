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الخميس 16 كانون الثاني 2020 ساعة 09:56
زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ:

محاكمة ترامب ستنطلق الثلاثاء المقبل

محاكمة ترامب ستنطلق الثلاثاء المقبل
وصوت مجلس النواب الأمريكي الذي يقوده الديمقراطيون، يوم الأربعاء، على إحالة اتهامين رسميين ضد الرئيس دونالد ترامب إلى مجلس الشيوخ، مما يمهد الطريق الأسبوع المقبل لبدء ثالث مساءلة في التاريخ لرئيس أمريكي.

جاءت أصوات الأعضاء بأغلبية 228 صوتا، مقابل اعتراض 193، لمنح مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه رفاق ترامب الجمهوريون، مهمة محاكمته بتهمتي إساءة استخدام السلطة بالضغط على أوكرانيا للتحقيق مع خصمه السياسي جو بايدن وعرقلة عمل الكونغرس بمنع الاستماع إلى شهادات والحصول على وثائق كان مشرعون ديمقراطيون يسعون إليها.

وجاءت نتيجة التصويت متوافقة إلى حد كبير مع نصيب كل حزب من المقاعد في المجلس.

ومن المتوقع أن يبرئ مجلس الشيوخ ساحة ترامب، نظرا لعدم إبداء أي جمهوري تأييده لعزله وهي خطوة تتطلب موافقة أغلبية الثلثين في المجلس.

لكن مساءلة ترامب في مجلس النواب الشهر الماضي ستظل وصمة في سجله، وقد تكون المحاكمة التي يبثها التلفزيون في مجلس الشيوخ غير مريحة بالنسبة له، في الوقت الذي يسعى فيه لإعادة انتخابه في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني، مع تصدر بايدن المرشحين الديمقراطيين لمواجهته.
رقم : 838778
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