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الخميس 16 كانون الثاني 2020 ساعة 10:00

الجبير يلتقي الحاخام شناير.. ‘‘وسيط الكيان الاسرائيلي‘‘

الجبير يلتقي الحاخام شناير.. ‘‘وسيط الكيان الاسرائيلي‘‘
وبحسب مصدر فإن شناير الذي يترأس مؤسسة "التفاهم العرقي"، استعرض مع الجبير "جهود تحقيق التعايش بين أصحاب الديانات والثقافات المتعددة".

ونقلت الوكالة عن الجبير، قوله إن "المملكة تدعم كافة الجهود المبذولة لتحقيق مقاصد الأمن والسلم والتعايش المشترك".

يذكر أن شناير يترأس مؤسسة "التفاهم العرقي" (FFEU)، التي تأسست في العام 1989 بنيويورك، وتسعى إلى تحسين العلاقات بين الدول العربية والاسلامية والكيان الاسرائيلي.

وتحدثت عدة مصادر في السابق بينها "تايمز أوف إسرائيل"، أن شناير متزوج من إسرائيلية، منذ سنوات عديدة، وله علاقات واسعة مع حكام معظم دول الخليج الفارسي.

اللافت أن شناير عين في كانون الأول/ ديسمبر 2018 مستشارا خاصا لملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، وجرى تكليفه وقتها بمساعدة مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي في المنامة، والمساعدة في الحفاظ على الجالية اليهودية في البلاد وتنميتها.
وكانت مصادر قالت إن شناير مقيم بصورة شبه دائمة في قصور حكام الخليج الفارسي العرب ، في مساعيه من أجل إقامة علاقات علنية بينهم وبين الكيان الاسرائيلي.
رقم : 838780
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