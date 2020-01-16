روحاني: الجميع ادرك خطأ مواقف امريكا تجاه ايران

واوضح الرئيس روحاني في كلمة له اليوم الخميس في اجتماع الدورة الـ59 للجمعية العامة للبنك المركزي الايراني، بان الادارة الأميركية خططت للقضاء على نظام الجمهورية الاسلامية في غضون 3 أشهر مشددا على ان مشاركة الشعب في الانتخابات وصموده أبعد شبح الحرب عن البلاد .



وراى ان المشاكل تتعقد عندما يكون الجانب الآخر عديم الثقة لاسيما ترامب الذي لا يمكن التنبؤ بتصرفاته واضاف : ترامب اثار المشاكل ليس معنا وحسب وانما مع الجميع .



واوضح انه لوكانت قد انسحبت من الاتفاق النووي بعد انسحاب ترامب منه لأحيل الملف النووي الى مجلس الأمن الدولي وقال : الجميع أدان ترامب على انسحابه من الاتفاق النووي .



واضاف روحاني، ليس أمامنا اليوم أية قيود في مشروعنا النووي.