أحدث العناوين :
عصائب أهل الحق: هذا ما ينتظر القوات الاميركية اذا لم تخرج من العراق!
اعتصام في عين الحلوة
كسراً للتقاليد .. ترشيح امرأة لرئاسة اليونان
أول تصريح من المرشح لرئاسة الحكومة الروسية
آية الله جنتي: السفير البريطاني غير مرغوب به ويتوجب طرده
الدفاع الهندية: الإرهاب باق طالما هناك دول تدعمه
المرجع علي السيستاني سيخضع لعملية جراحية طارئة اليوم
روحاني: الجميع ادرك خطأ مواقف امريكا تجاه ايران
من يوفر الغاز والمازوت للسوق السوداء في سوريا؟!
ما مصير الوزير لافروف بعد إقالة الحكومة الروسية؟
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
16 January 2020
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
Toggle navigation
الصفحة الرئيسية
آسيا
لبنان
سوریا
السعودیة
الیمن
البحرین
العراق
ایران
فلسطین
الامارات
الکویت
قطر
عمان
الاردن
ترکیا
إفریقیا
مصر
تونس
لیبیا
المغرب
السودان
الصومال
الجزائر
موریتانیا
أوروبا
أمریکا
أقسام أخرى
خاص لإسلام تایمز
مقالات وتحلیلات
العالم الإسلامي
الوحدة الإسلامية
الصحوة الإسلامية
دراسات إسلامية
يوم القدس العالمي
أرشیف
تواصل معنا
من نحن
بحث
الصفحة الرئيسية
آسيا
العراق
0
الخميس 16 كانون الثاني 2020 ساعة 12:50
المرجع علي السيستاني سيخضع لعملية جراحية طارئة اليوم
وقال المكتب في بيان ان "سماحة السيد علي السيستاني (دام ظلّه) تعرض الليلة الماضية لالتواء في الرجل اليسرى ادى الى كسر في عظم الفخذ".
واضاف انه "ستجرى له عملية جراحية هذا اليوم باشراف فريق طبي عراقي".
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
838833
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي
البريد الإلكتروني
تعليقك
أرسل
أهم الأخبار
روحاني: الجميع ادرك خطأ مواقف امريكا تجاه ايران
العلاقات بين الرياض ومسقط بعهد السلطان قابوس وآفاق المستقبل
16 كانون الثاني 2020
هل تتوحد المقاومتان العراقية والسورية بعد الغارة ‘‘الاسرائيلية‘‘ على T4؟
16 كانون الثاني 2020
ظريف: بالدلائل.. الدول الأوروبية لم تلتزم بتعهداتها
16 كانون الثاني 2020
سلامي: جميع مؤامرات العدو ضدنا باءت بالفشل
15 كانون الثاني 2020
القائد يؤكد ضرورة بث روح المقاومة لدى الأجيال القادمة
15 كانون الثاني 2020
على شعوب المنطقة أن تعمل على طرد القوات الأمريكية
15 كانون الثاني 2020
خطة تشکيل حلف ‘‘ناتومي‘‘.. الأهداف والتوقعات
15 كانون الثاني 2020
الحكومة اللبنانية: هل تبصر النور قريباً؟
15 كانون الثاني 2020
جميع إمكانيات الحرس الثوري سترسل للمناطق المنكوبة
14 كانون الثاني 2020
الجهود متواصلة لكشف ملابسات حادث الطائرة الاوكرانية
14 كانون الثاني 2020
نيران الجحيم تشتعل ‘‘بعين الأسد‘‘.. ما الذي جرى بتلك القاعدة الأمريكية؟
14 كانون الثاني 2020
كابوس ترامب على وشك أن يصبح حقيقة
14 كانون الثاني 2020
أحدث العناوين
عصائب أهل الحق: هذا ما ينتظر القوات الاميركية اذا لم تخرج من العراق!
اعتصام في عين الحلوة
كسراً للتقاليد .. ترشيح امرأة لرئاسة اليونان
أول تصريح من المرشح لرئاسة الحكومة الروسية
آية الله جنتي: السفير البريطاني غير مرغوب به ويتوجب طرده
الدفاع الهندية: الإرهاب باق طالما هناك دول تدعمه
المرجع علي السيستاني سيخضع لعملية جراحية طارئة اليوم
روحاني: الجميع ادرك خطأ مواقف امريكا تجاه ايران
من يوفر الغاز والمازوت للسوق السوداء في سوريا؟!
ما مصير الوزير لافروف بعد إقالة الحكومة الروسية؟
الصدر مغردا: لا وطن مع الاحتلال .. والسيادة مطلبنا
الإحتلال يعتقل 5 فلسطينيين في الضفة الغربية
العلاقات بين الرياض ومسقط بعهد السلطان قابوس وآفاق المستقبل
الجيش السوري يسيطر على بلدتين جديدتين شرق إدلب
التعرف على هوية كافة ضحايا الطائرة الاوكرانية
بعيدي نجاد: نرفض مشروع جونسون لاستبدال الاتفاق النووي
رئيس الوزراء الاثيوبي يريد الجمع بين نتنياهو وابن زايد!
العراق: كتائب حزب الله توجه رسائل نارية لاميركا..
تركيا تعلق على منحها الجنسية لسوريين مقابل القتال في ليبيا
'أزمة' بين 'حماس' ومصر.. عودة التصعيد إلى غزة
الأكثر قراءة
محروقات سوريا تكشف سبب انقطاع خدمة رسائل تكامل
كم تبلغ حجم أموال السوريين بمصارف لبنان؟
مسؤول سوري يكشف حقيقة توزيع الخبز بالبطاقة الذكية
غزة تهدد الإحتلال ‘‘الإسرائيلي‘‘ بـ"5 كلمات"!
بالفيديو.. هذا ما قاله الشهيد سليماني عن السيد نصر الله!
خبر سار.. امتياز جديد لمصابي الجيش السوري ومرافقيهم
لبنان.. المصارف وذل طلب حقوق المودعين
هلع ‘‘اسرائيلي‘‘ في حال غادرت امريكا المنطقة
85% من غاز الكيان ‘‘الإسرائيلي‘‘ للتصدير إلى الأردن ومصر
السيد حسن نصرالله يتحدث عن عشق سليماني للشهادة
وقفة برام الله للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين
المجلس الشيعي: الرد على الجرائم الأميركية يثبت قوة إيران
الاوقاف السورية تنشر صور فريدة لهدية بوتين للاسد
آلاف الفلسطينيين يؤدون الصلاة الجمعة بالأقصى
أحمد قبلان: أوقفوا لعبة التلاعب بلقمة عيش اللبنانيين
ماذا قال الأسير السوري المقت بعد الافراج عنه؟
غزة: معبر رفح سيخصص الأحد والاثنين للمعتمرين
حماس: رد غزة على ‘‘إسرائيل‘‘ قوي بفضل دعم سليماني
هذه حصيلة جرحى الإشكال الليلي في شمال لبنان
الاتحاد الأوروبي يطالب بتحقيق شفاف وشامل بحادث الطائرة الأوكرانية
الأخبار الساخنة
السيرة الثورية لمارسيل غانم
جنبلاط : هذه قصة ثروتي
معلومات خاصة: المرحوم علاء ابو فخر شارك في شكوى ضد السنيورة
من هي تنسيقية الثورة التي يعتدي المتظاهرون بأمرها على طرقات لبنان؟؟
إذا أمريكا دخلت بلداً أفسدته
بالصور... زيارة قائد الثورة لمنزل الشهيد سليماني
أبرز التطورات على الساحة السورية 6-12-2019
خفض تصنيف لبنان السيادي إلى CCC/C
سلاح حزب الله السري.. نهاية حقبة الصولة ‘‘الإسرائيلية‘‘ الأحادية بالسماء
الإعلان عن انتهاء الصراع في جنوب اليمن.. الأهداف والآثار
العراق: سنتعامل مع قاتلي المتظاهرين وفقا لقانون مكافحة الارهاب
الأكثر بحثًا
اللواء صفوي: إعلان ترامب نهبه نفط سوريا يثبت تهوره ووقاحته
مصدر يفضح القوات والتقدمي الاشتراكي: ثورة مقنعة
السيرة الثورية لمارسيل غانم
الإمام الخامنئي يرد على ترامب: خسئت
ربيعي: السكوت على جرائم امريكا لايجوز من ناحية الأمن القومي
إخترنا لکم
الناتو يتوعد بالرد على صاروخ روسي!
بومبيو يعترف ببطء المفاوضات مع كوريا الشمالية
بريطانيا والتلويح بحظر جديد ضد ايران
ايران والوكالة الدولية الذرية تبحثان تطورات الاتفاق النووي
بيان هام للحشد الشعبي بشان التواجد الأجنبي من العراق