المرجع علي السيستاني سيخضع لعملية جراحية طارئة اليوم

وقال المكتب في بيان ان "سماحة السيد علي السيستاني (دام ظلّه) تعرض الليلة الماضية لالتواء في الرجل اليسرى ادى الى كسر في عظم الفخذ".



واضاف انه "ستجرى له عملية جراحية هذا اليوم باشراف فريق طبي عراقي".