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الخميس 16 كانون الثاني 2020 ساعة 13:00

آية الله جنتي: السفير البريطاني غير مرغوب به ويتوجب طرده

آية الله جنتي: السفير البريطاني غير مرغوب به ويتوجب طرده
واوضح آية الله جنتي في اجتماع الهيئة الرئاسية لمجاس الخبراء مع لجانه الداخلية اليوم الخميس، بان مشاركة السفير البريطاني في تجمع غير قانوني أمام جامعة "امير كبير" في طهران يعد وقاحة، منتقدا رد فعل وزارة الخارجية بهذا الخصوص.

وأشار الى أن السفير البريطاني اليوم يصور الاحتجاجات ويوجه المحتجين، وعند اعتقاله ينكر صفته الرسمية بانه سفيرا لبريطانيا.

من جهة ثانية إعتبر آية الله جنتي أن ألم استشهاد القائد قاسم سليماني أمرا جللا، ولن يتم سلوانه بسرعة، مشيدا بمناقب الشهيد قائلا أنه انسان ملتزم دينيا ومناقبه لاتحصى، وشعبته لاتنحصر في ايران بل تشمل العالم.

وأكد أن استشهاد قائد قوات القدس التابعة للحرس الثوري الفريق قاسم سليماني، له فوائد للناس كما أفضى دماء الامام الحسين (ع) لتعزيز الجهاد، حيث إن دماء سليماني مع هذا التشييع الضخم، أوجد التلاحم والوحدة، وأن المشاركة الجماهيرية بالتشييع سترفع المعونيات ضد أميركا والكيان الصهيوني.
رقم : 838835
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