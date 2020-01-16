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الخميس 16 كانون الثاني 2020 ساعة 13:27

أول تصريح من المرشح لرئاسة الحكومة الروسية

أول تصريح من المرشح لرئاسة الحكومة الروسية
وقال مصدر نقلا عن ميشوستين، ان "تنفيذ الرسائل سيأخذ الأولوية في عملي"، وأشار المرشح الى أن مكتب رئيس الحكومة سيعمل بناء على تعاون وثيق مع البرلمان.

وصرح مصدر مشارك في مشاورات المرشح لرئاسة الحكومة الروسية ميخائيل ميشوستين، بأن حزب "روسيا الموحدة"، صاحب الأغلبية في البرلمان الروسي أيد ترشيح ميشوستين لرئاسة الحكومة.

وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك"، إن "التأييد جاء بالإجماع"، ويلتقي ميشوستين الآن مع "الحزب الليبرالي الديمقراطي" الروسي مع انتظار تصويت الأحزاب الأخرى.

هذا وأعلنت مستشار رئيس الغرفة السفلى في البرلمان الروسي (الدوما)، أنستاسيا كاشيفاروفا، صباح اليوم الخميس، عن وصول المرشح لمنصب رئيس وزراء روسيا، ميخائيل ميشوستين، إلى مقر الدوما للقاء رئيسه، فياتشيسلاف فولودين.

وكان رئيس الوزراء الروسي، دميتري مدفيديف، قد قدم يوم أمس الأربعاء، إلى رئيس الدولة، فلاديمير بوتين، استقالة الحكومة بكامل قوامها.

وأعلن الكرملين، أن بوتين رشح رئيس هيئة الضرائب الفدرالية الروسية، ميخائيل ميشوستين، لشغل منصب رئيس الوزراء، وذلك للنظر فيه في مجلس الدوما.
رقم : 838840
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