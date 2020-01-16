اعتصام في عين الحلوة

وشارك في الاعتصام ممثلون عن الفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية ومؤسسات اجتماعية وهيئات نقابية.



وتحدث خلال الاعتصام عضو قيادة لجان حق العودة في لبنان سمير الشريف عن معاناة الشعب الفلسطيني في لبنان بسبب الاوضاع المعيشية وارتفاع نسبة البطالة والغلاء، محملا "ادارة "الاونروا" مسؤولية ايجاد الحلول".



والقيت كلمات دعت الى التحرك السريع نتيجة انهيار الاوضاع الاقتصادية، واكدت اهمية توحيد الجهود كافة من اجل الضغط على "الاونروا" لتأمين المال اللازم ووضع خطة طوارئ اقتصادية قبل ان تستفحل الامور اكثر، لان اللاجئين بحاجة الى مساعدات عاجلة، خصوصا ان نسبة البطالة لامست 80% وفقدان السيولة النقدية.