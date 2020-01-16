عصائب أهل الحق: هذا ما ينتظر القوات الاميركية اذا لم تخرج من العراق!

وقال المتحدث باسم المكتب السياسي للحركة محمود الربيعي لـRT إن "فصائل المقاومة بكافة تشكيلاتها جاهزة تماما لإلحاق هزيمة كبيرة بالقوات الأمريكية في حال رفضت الرضوخ لإرادة العراقيين حكومة وشعبا".



وأضاف "أعتقد أن الولايات المتحدة تخشى المواجهة المباشرة مع حركات المقاومة التي سبق وأن خاضت معها تجربة مريرة مع الفارق بين القوة الأمريكية التي كانت متواجدة وجاهزة للقتال بعدد كبير وأسلحة وتجهيزات ضخمة قبل 2011 وبين وجودها الحالي".



ولمح الربيعي إلى وجود "تطور وجهوزية عالية لحركات المقاومة المناهضة للوجود الأمريكي، قياسا لما كانت عليه قبل عام 2011".



والاسبوع الماضي صوت البرلمان العراقي بالاجماع على قانون يلزم الحكومة العراقية باخراج القوات الاجنبية من البلاد.



كما سيشهد العراق يوم الجمعة 24/1/2020 تظاهرات مليونية تطالب بطرد القوات الامريكية من العراق، فيما توعدت الفصائل العراقية بالمقاومة المسلحة في حال لم تستجب القوات الامريكية لطلب الشعب العراقي وتخرج من البلاد.