مسیرات في ايران الجمعة دعماً للاقتدار العسكري

وتلبية للدعوات الشعبية المكررة من كافة انحاء البلاد أعلن المجلس التنسيقي في منظمة الاعلام الإسلامي عن تنظيم مسيرات حاشدة عقب صلاة الجمعةيوم غد دعما لاقتدار نظام الجمهورية الاسلامية وصلابته في مواجهة اميركا .



واكد المجلس التنسيقي في منظمة الاعلام الإسلامي في بيانه ان المسيرات تاتي لتاكيد الدعم الشعبي للخطوة الشجاعة لحرس الثورة الاسلامية في كسر شوكة الطاغوت الاعظم وتحطيم هيمنة اميركا المجرمة الخاوية والدفاع عن دعائم قوة واقتدار نظام الجمهورية الاسلامية المقدس في مواجهة الاعداء الحاقدين وتكريم الجهاد المخلص للقوات المسلحة للجمهورية الاسلامية الايرانية وخاصة جهاز حرس الثورة الاسلامية المقتدر .