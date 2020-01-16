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الخميس 16 كانون الثاني 2020 ساعة 20:07

ظريف يغرد بالعربية حول آية الله السيستاني

ظريف يغرد بالعربية حول آية الله السيستاني
وكتب وزير الخارجية الايراني في تغريدة على تويتر : "بشری لنا جمیعا فی ایران وفي العراق بنجاح العملیة الجراحیة للمرجع الکبیر آیة الله العظمی السید علی السیستانی ادام الله ظله الوارف."

وتابع ظريف في تغريدته ندعو الله جل وعلا بسرعة شفائه و ان یتم نعمته علینا بسلامته.

وكان مصدر طبي في النجف الأشرف قد كشف اليوم الخميس، عن نجاح العملية الجراحية التي اجريت للمرجع الديني الاعلى في العراق السيد علي السيستاني بعد تعرضه لكسر في عظم الفخذ اليسرى.

وقال المصدر ، ان "المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني خرج من صالة العمليات قبل قليل بعدما اجريت له عملية بسبب تعرضه لكسر في عظم الفخذ اليسرى".

واضاف المصدر ان "العملية تكللت بالنجاح".

واعلن مكتب المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني، اليوم الخميس، ان المرجع تعرض لكسر بعظم الفخذ، مبينا انه سيتم اجراء عملية له اليوم.
رقم : 838901
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