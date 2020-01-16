الرئيس العراقي يبعث برقية لآية الله السيستاني

وقال صالح في رسالته ما نصه، "تابعنا منذ اللحظات الأولى خبر تعرض سماحتكم للوعكة الصحية، وما ترتب عليه، وإنا إذ نحمد الباري - عزّ وجل - على سلامة سماحتكم وتمام العملية الجراحية بنجاح ندعو الباري أن يمنّ عليكم بموفور الصحة والعافية، ويتم نعمته على العراق وشعبه بتمام تماثلكم للشفاء".



وتابع، "وإذا رُفعتْ الأكف بالدعاء لله سبحانه وتعالى فإننا نسأله أن يحميكم ويجنبكم كل مكروه ويحفظكم ذخراً للعراق والأمة الاسلامية، وستكون رئاسة الجمهورية على أتم الاستعداد للاتصال بالجهات الطبية المختصة لتقديم الرعاية اللازمة مع إيماننا بكفاءة الكوادر الطبية التي أجرت وأشرفت على إجراء العملية الجراحية والتي ستتابع الرعاية اللاحقة لسماحتكم".



واعلن مكتب المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني، اليوم الخميس، ان المرجع تعرض لكسر بعظم الفخذ، مبينا انه سيتم اجراء عملية له اليوم.