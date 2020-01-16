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الخميس 16 كانون الثاني 2020 ساعة 21:25

الطراونة يدين اعلان الاحتلال انشاء محميات في فلسطين

الطراونة يدين اعلان الاحتلال انشاء محميات في فلسطين
وذكر بيان أصدره الاتحاد البرلماني العربي اليوم الخميس، "ان القرار الإسرائيلي يعد تكريساً لسياسة الأمر الواقع الذي تحاول سلطات الاحتلال الإسرائيلي فرضه منذ عام 1948 على أراضي فلسطين العربية، وتغليباً لهيمنة القوة وشريعة الغاب، التي تستمد قوتها وتعنتها من السياسات الإسرائيلية السافرة والممنهجة، لفرض مشروع "إسرائيل الكبرى" على فلسطين التاريخية.

وحذر من مغبة قرارات وإجراءات سلطات الاحتلال الإسرائيلية وممارساتها غير القانونية، والمخالفة لجميع القوانين والأعراف الدولية واصفا القرار بالشائن شكلاً ومضموناً مذكرا العالم أجمع أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي رفضت منذ احتلالها أرض فلسطين عام 1948، الاستجابة لإرادة المجتمع الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وناشد الطراونة في البيان الأسرة الدولية وبرلمانات ودول العالم أجمع التمسك بمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، سبيلاً وحيداً لكبح جماح الكيان الإسرائيلي وإلزامها بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية.
رقم : 838918
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