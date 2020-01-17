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الجمعة 17 كانون الثاني 2020 ساعة 10:21

المشير خليفة حفتر في أثينا لإجراء محادثات

المشير خليفة حفتر في أثينا لإجراء محادثات
ومؤتمر برلين هو أحدث الجهود الدولية لوضع حد للاقتتال الدائر بين قوات حفتر في شرق ليبيا وحكومة الوفاق في طرابلس منذ تسعة اشهر. ولم تدع اليونان للمشاركة في مؤتمر برلين، وهي ترفض مذكرة التفاهم التي وقعتها حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج في 27 تشرين الثاني/نوفمبر مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، والتي تتيح لأنقرة المطالبة بحقوق في مناطق واسعة من شرق البحر المتوسط.

وفي خطوة مفاجئة وصل حفتر بطائرة خاصة الخميس الى أثينا لإجراء لقاءات لم يعلن عنها مسبقا. وتوجه حفتر الى فندق في أثينا حيث التقى وزير الخارجية اليوناني نيكون ديندياس في جولة محادثات أولى، وفق ما أظهرات لقطات تلفزيونية.

وتسعى اليونان للعب دور أكبر في ليبيا بعد توقيع حكومة الوفاق مذكرة التفاهم مع أنقرة. كذلك سعت أثينا الى تعزيز علاقاتها مع حفتر، وقد التقاه وزير الخارجية اليوناني الشهر الفائت في معقله بنغازي.

وقال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس الخميس إن استبعاد اليونان من مؤتمر برلين “خطأ”، مشيرا الى انه سيناقش الموضوع مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.
وحذر ميتسوتاكيس الخميس من أن اليونان سترفض داخل الاتحاد الاوروبي اي اتفاق سلام في ليبيا اذا لم تلغ الاتفاقات بين انقرة وحكومة طرابلس.

وصرح لقناة “ألفا” التلفزيونية “قلت لنظرائي الاوروبيين إن اليونان لن تقبل ابدا بحل سياسي خلال قمة أوروبية لا تلغي مذكرة التفاهم”. وفي بيان صدر قبل أسبوع، أكدت قبرص ومصر وفرنسا واليونان ان هذه الاتفاقات “باطلة”.
رقم : 838970
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