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الجمعة 17 كانون الثاني 2020 ساعة 10:26

ترامب يأمل ان تنتهي محاكمته سريعاً

ترامب يأمل ان تنتهي محاكمته سريعاً
وفي تعليقه على بدء محاكمته أمام مجلس الشيوخ، قال "ترامب"، في البيت الأبيض: "يجب أن يتم ذلك سريعا جدا".وأضاف "إنه أمر حزبي تماما"، واصفا المحاكمة بأنها "خدعة والكل يعلم أنها برمتها خدعة". وبدأ الخميس، مجلس الشيوخ الأمريكي، رسميا، إجراءات محاكمة "ترامب"، بعد تلقيه لائحة الاتهامات ضده من مجلس النواب.

وكان مجلس النواب الأمريكي، قد وافق، الأربعاء، على إحالة قرار الاتهام بحق "ترامب" إلى مجلس الشيوخ، بأغلبية 228 مقابل 193 في المجلس الذي يسيطر عليه الديمقراطيون.

وباشر مجلس النواب التحقيقات بحق "ترامب" في سبتمبر/أيلول الماضي، قبل أن يوجه إليه تهمتي استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونغرس.
رقم : 838974
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