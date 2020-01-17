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الجمعة 17 كانون الثاني 2020 ساعة 10:50

الحشود تتوافد لأداء صلاة الجمعة بإمامة قائد الثورة

الحشود تتوافد لأداء صلاة الجمعة بإمامة قائد الثورة
وتقام صلاة الجمعة هذا الاسبوع بامامة قائد الثورة الاسلامية وهي الصلاة الاولى بعد ثمانية اعوام.

إمامة قائد الثورة للصلاة تأتي في الذكرى السنوية الاربعين لاقامة اول صلاة جمعة في طهران بعد انتصارِ الثورة الاسلامية.

ومن المتوقع اَنْ يلقي آية الله خامنئي خطبة بالعربية اضافة الى اخرى بالفارسية، كما درجت عادته سابقاً.

وقد باتت حشود الايرانيين منذ الليلة الماضية في مصلى الامام الخميني (ره) لحجز مكان لها في الصلاة.

ومن المقرر اَنْ تنطلقَ عقب صلاة الجمعة تظاهرات في العاصمة طهران ومختلف المدن الايرانية، تأييداً لقيادةِ الثورة، ودعماً للعملِ الشجاع لحرس الثورة الاسلامية في مواجهة التحديات الخارجية، وتعاطفاً مع ضحايا وشهداءِ تحطم الطائرة الاوكرانية.
رقم : 838982
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