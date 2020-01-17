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الجمعة 17 كانون الثاني 2020 ساعة 14:17

أغلبية الصهاينة يرفضون منح الحصانة البرلمانية لنتنياهو

أغلبية الصهاينة يرفضون منح الحصانة البرلمانية لنتنياهو
ووفقا للاستطلاع الذي نشرته صحيفة "معاريف" وإذاعة 103FM، فإن معسكر غانتس سيحصل على 44 مقعدا، بينها 34 مقعدا لـ"كاحول لافان" و10 مقاعد لتحالف "العمل – غيشر – ميرتس".

وفي المقابل، سيحصل معسكر نتنياهو على 54 مقعدا، بينها 30 لحزب الليكود، و9 مقاعد لتحالف أحزاب اليمين المتطرف "إلى اليمين"، و8 مقاعد لحزب شاس، و7 لكتلة "يهدوت هتوراة.

وتوقع الاستطلاع ارتفاع تمثيل القائمة المشتركة من 13 حاليا إلى 14 مقعدا. بينما سيحصل حزب "يسرائيل بيتينو" برئاسة أفيغدور ليبرمان، على 8 مقاعد.

وفيما يتعلق بطلب نتنياهو الحصول على حصانة برلمانية، لمنع محاكمته في تهم فساد خطيرة، اعترض 64% من المستطلعين على منحه الحصانة، وأيدها 36%.

ونشرت قنوات التلفزيون الإسرائيلية الثلاثة استطلاعات مساء أمس، كانت نتائجها كالتالي:

القناة 12: "كاحول لافان" 34، الليكود 32، القائمة المشتركة 13، "إلى اليمين" 10، شاس 8، "العمل – غيشر – ميرتس" 8، "يسرائيل بيتينو" 8، "يهدوت هتوراة" 7.

القناة 13: "كاحول لافان" 34، الليكود 31، القائمة المشتركة 14، "العمل – غيشر – ميرتس" 9، "يسرائيل بيتينو" 8، "يهدوت هتوراة" 7، "إلى اليمين" 7، شاس 6، "عوتسما يهوديت" الكهانية الفاشية برئاسة إيتمار بن غفير ستتجاوز نسبة الحسم وتحصل على 4 مقاعد.

القناة 11 (كان): "كاحول لافان 36، الليكود 31، القائمة المشتركة 13، "العمل – غيشر – ميرتس" 9، شاس 9، "يهدوت هتوراة" 8، "إلى اليمين" 8، "يسرائيل بيتينو" 7،
رقم : 839016
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