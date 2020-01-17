الدولة اللبنانية تستورد الغاز المنزلي

و في هذا السياق اشارت وزيرة الطاقة اللبنانية ​ندى بستاني​ في تصريح لها اليوم الجمعة ، الى انه استكمالاً لخطوة استيراد ​الدولة​ لمادتي ​البنزين​ و​المازوت​، وقّعت صباح اليوم قرار تكليف منشآت ​النفط​ باستيراد ​الغاز​ المنزلي الى ​لبنان​، وذلك بعد اجراء التحضيرات الفنية اللازمة التي تستغرق حوالي 4 أشهر.



هذا القرار من قبل الدولة اللبنانية اتخذت بعد التلاعب التي قامت بها الشركات المستورىه بالاسعار الغاز المنزلي و احتكاره لرفع الاسعار و نتيجة لذلك شهدت بعض المناطق طابير طويلة امام محطات توزيع الغاز .



و قبل شهر اقدمت الدولة اللبنانية باستيرداد مادتي البنزين و المازوت بشكل مباشر و بدون اي دور للشركات التي كانت تستورد هذة المادتين.