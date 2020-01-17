تعزيزات عسكرية أمريكية في مناطق آبار النفط السورية

وأفادت مصادر أهلية من مدينة القامشلي بأن "قافلة أمريكية من 75 شاحنة دخلت مساء الخميس بشكل غير شرعي من معبر سيمالكا مع إقليم شمال العراق واتجهت إلى آبار النفط في الحسكة ودير الزور وهي تحمل مدرعات عسكرية وذخائر ومساعدات لوجيستية لنقاط سيطرتها ومجموعات قسد هناك".



ويهدف ذلك إلى تعزيز نقاطها في مناطق آبار النفط التي تسيطر عليها بريفي الحسكة ودير الزور.



وأدخلت القوات الأمريكية في السابق مئات الشاحنات إلى الحسكة عبر المعابر غير الشرعية لتقديم الدعم العسكري والتقني واللوجيستي لنقاط سيطرتها والمجموعات والتنظيمات التي تدعمها.