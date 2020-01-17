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الجمعة 17 كانون الثاني 2020 ساعة 14:30

اتفاق مبدئي بشأن الأسرى الأطفال المنقولين من ‘‘عوفر‘‘

اتفاق مبدئي بشأن الأسرى الأطفال المنقولين من ‘‘عوفر‘‘
وأضاف النادي، في بيان له، اليوم الجمعة، أنه وخلال أسبوع ستجهز غرفة للممثلين بحيث يكونون مع الأطفال الأسرى كما كان قائماً في سجن "عوفر".

وأوضح أنه خلال المدة المؤقتة، ولحين نقل الممثلين وعودة الأوضاع إلى ما كانت عليه في قسم الأطفال الأسرى، فإنه سيسمح للممثلين المنقولين الوجود مبدئيا عشر ساعات خلال النهار.

وذكر نادي الأسير أن استمرار مسار هذا الاتفاق مرهون بتنفيذ إدارة سجون الاحتلال خطوة نقل الممثلين، وعودة الوضع إلى ما كان عليه، بحيث يدير الممثلون نظام حياة الأطفال الأسرى في سجن "الدامون".

يذكر أن إدارة سجون الاحتلال نقلت (33) أسيرا من الأطفال، في خطوة مفاجئة من سجن "عوفر" إلى "الدامون" دون ممثليهم، الأمر الذي عدّه الأسرى تحولا خطيرا في هذه القضية، ومحاولة للاستفراد بالأطفال، وتهديد مصيرهم، وسلب أحد أهم مُنجزات الأسرى التاريخية.

يُشار إلى أن عدد الأطفال الأسرى في سجون الاحتلال (200) طفل موزعين على سجون "عوفر، الدامون، ومجدو".
رقم : 839025
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