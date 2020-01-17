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الجمعة 17 كانون الثاني 2020 ساعة 19:19

بوتين وميركل يبحثان مؤتمر برلين حول ليبيا

بوتين وميركل يبحثان مؤتمر برلين حول ليبيا
وجاء في بيان الكرملين أنه "بمبادرة من الجانب الألماني، جمعت مكالمة هاتفية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، وجرى الحديث خلالها حول العديد من الجوانب المتعلقة بالمؤتمر الدولي بشأن ليبيا".

وتستضيف برلين المؤتمر بعد المحادثات الليبية الليبية التي جرت مؤخرا في موسكو، برعاية روسيا وتركيا.

وكانت ميركل قد أعلنت عن قائمة تضم 11 دولة لحضور مؤتمر برلين، ووجهت الدعوات بشكل رسمي على مستوى رؤساء الدول والحكومات، للولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا، والصين، وروسيا، والإمارات، وإيطاليا، والكونغو، ومصر، والجزائر وتركيا.
رقم : 839071
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