أحدث العناوين :
رسميًا.. الاحتلال يدخل طائرات F35 للخدمة
الأردن... مسيرة ترفض اتفاقية الغاز مع الكيان ‘‘الاسرائيلي‘‘
لافروف: 6 مقاتلات أمريكية كانت بالأجواء الإيرانية عند إسقاط الطائرة الأوكرانية
ممثل السيستاني : نحتاج الى حاكم صادق بإلتزاماته
قائد الثورة الاسلامية یبعث برقیة إلی آية الله السيستاني
تحالف سائرون: اميركا عرقلت تقدم العراق وعازمون على إنهاء وجودها
واعظي يلتقي أسر بعض ضحايا طائرة الركاب الأوكرانية
الكويت..14 مليار دولار تحويلات الوافدين للخارج في 2019
ظريف: لن نجري مفاوضات مع الأمريكيين بشأن الاتفاق الجديد
مقرب من السيد الصدر يعلق بشأن التظاهرات المليونية
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
17 January 2020
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
Toggle navigation
الصفحة الرئيسية
آسيا
لبنان
سوریا
السعودیة
الیمن
البحرین
العراق
ایران
فلسطین
الامارات
الکویت
قطر
عمان
الاردن
ترکیا
إفریقیا
مصر
تونس
لیبیا
المغرب
السودان
الصومال
الجزائر
موریتانیا
أوروبا
أمریکا
أقسام أخرى
خاص لإسلام تایمز
مقالات وتحلیلات
العالم الإسلامي
الوحدة الإسلامية
الصحوة الإسلامية
دراسات إسلامية
يوم القدس العالمي
أرشیف
تواصل معنا
من نحن
بحث
الصفحة الرئيسية
آسيا
ایران
0
الجمعة 17 كانون الثاني 2020 ساعة 19:22
ظريف: لن نجري مفاوضات مع الأمريكيين بشأن الاتفاق الجديد
وأضاف ظريف: لکننا مستعدون لإجراء المفاوضات مع السعودية.
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
839073
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي
البريد الإلكتروني
تعليقك
أرسل
أهم الأخبار
قائد الثورة: الرد الصاروخي الايراني كسر شوكة أميركا
الحشود تتوافد لأداء صلاة الجمعة بإمامة قائد الثورة
17 كانون الثاني 2020
مرحلة عضّ الأصابع بين واشنطن وموسكو في سوريا
17 كانون الثاني 2020
لا للاحتلال الأمريكي: ثلاثية الحكومة-الشعب- المقاومة
17 كانون الثاني 2020
‘‘الناتو‘‘ يغّير إتجاه بوصلته الإقليمية نحو الأردن
17 كانون الثاني 2020
أسباب فشل المفاوضات الليبية.. لماذا خيّمت الفوضى على محادثات السلام بموسكو؟
17 كانون الثاني 2020
العميد حاتمي: اميركا رضخت للقدرات الصاروخية الايرانية
16 كانون الثاني 2020
روحاني: الجميع ادرك خطأ مواقف امريكا تجاه ايران
16 كانون الثاني 2020
العلاقات بين الرياض ومسقط بعهد السلطان قابوس وآفاق المستقبل
16 كانون الثاني 2020
هل تتوحد المقاومتان العراقية والسورية بعد الغارة ‘‘الاسرائيلية‘‘ على T4؟
16 كانون الثاني 2020
ظريف: بالدلائل.. الدول الأوروبية لم تلتزم بتعهداتها
16 كانون الثاني 2020
سلامي: جميع مؤامرات العدو ضدنا باءت بالفشل
15 كانون الثاني 2020
القائد يؤكد ضرورة بث روح المقاومة لدى الأجيال القادمة
15 كانون الثاني 2020
أحدث العناوين
رسميًا.. الاحتلال يدخل طائرات F35 للخدمة
الأردن... مسيرة ترفض اتفاقية الغاز مع الكيان ‘‘الاسرائيلي‘‘
لافروف: 6 مقاتلات أمريكية كانت بالأجواء الإيرانية عند إسقاط الطائرة الأوكرانية
ممثل السيستاني : نحتاج الى حاكم صادق بإلتزاماته
قائد الثورة الاسلامية یبعث برقیة إلی آية الله السيستاني
تحالف سائرون: اميركا عرقلت تقدم العراق وعازمون على إنهاء وجودها
واعظي يلتقي أسر بعض ضحايا طائرة الركاب الأوكرانية
الكويت..14 مليار دولار تحويلات الوافدين للخارج في 2019
ظريف: لن نجري مفاوضات مع الأمريكيين بشأن الاتفاق الجديد
مقرب من السيد الصدر يعلق بشأن التظاهرات المليونية
بوتين وميركل يبحثان مؤتمر برلين حول ليبيا
لافروف: الأزمة السورية باتت في مرحلة متقدمة على مسار التسوية
“تجمع العلماء”: البعض يسعى لادخال لبنان بالفتن الطائفية والمذهبية
حفتر يزور اليونان قبيل مؤتمر برلين بشأن ليبيا
استشهاد وإصابة 3 سوريين في اعتداء إرهابي بحلب
ماذا تعرف عن رئيس الوزراء الروسي الجديد؟
مسيرات حاشدة في المدن الايرانية دعما للحرس الثوري
دميتري مدفيديف : تغيير الحكومة أمر طبيعي
الشيخ ياسين: لحصر التحركات بالأمور المطلبية
أردوغان: حفتر "رجل لا يوثق به"
الأكثر قراءة
إصابات بالاختناق بمواجهات مع قوات الاحتلال في قلقيلية
المقاومة الفلسطينية: صواريخ سليماني كانت تدك العمق الصهيوني
الاتحاد الأوروبي يطالب بتحقيق شفاف وشامل بحادث الطائرة الأوكرانية
المحرر"المقت": ساذهب الى قبر امي لاقول لها شيئا
ارتكبوا أخطاءا جسيمة .. عزل قضاة في سوريا
الشيخ نعيم قاسم: شهادة سليماني أحيت الثورة
الجيش يدمر آليات للإرهابيين ويقضي على عدد منهم بريف إدلب الجنوبي
الاحتلال يقرر نقل 60 قاصرا إلى سجن "الدامون" دون ممثليهم
خطيب المسجد الأقصى: الاحتلال يهدد بإغلاق باب الرحمة
الجيش السوري اوقف عملياته..ماذا فعل المسلحون؟
الأمم المتحدة تجدد عملية المساعدات عبر الحدود بسوريا
الأسد: السلطان الراحل قاد سلطنة عمان في مسيرة ازدهارها
ليبرمان: نتنياهو يريد الحصانة على حساب المصلحة العامة
صحفي ايزدي بارز: لن ننسى ابو مهدي المهندس
فرقة 'الشيطان 82' الأميركية بالمنطقة.. ما مهمتها؟
اضرار كبيرة في طائرات حربية ‘‘إسرائيلية‘‘ بفعل مياه الامطار
الجيش السوري يصد هجوم للمسلحين قرب جرجناز بريف إدلب
ميركل: آمل في نجاح مبادرة بوتين وأردوغان حول ليبيا
الاتحاد الاوروبي: الاتفاق النووي مع ايران مهم جدا
أميركا تفحصت هواتف من كانوا بموكب سيارات الشهيد سليماني
الأخبار الساخنة
السيرة الثورية لمارسيل غانم
جنبلاط : هذه قصة ثروتي
معلومات خاصة: المرحوم علاء ابو فخر شارك في شكوى ضد السنيورة
من هي تنسيقية الثورة التي يعتدي المتظاهرون بأمرها على طرقات لبنان؟؟
إذا أمريكا دخلت بلداً أفسدته
بالصور... زيارة قائد الثورة لمنزل الشهيد سليماني
أبرز التطورات على الساحة السورية 6-12-2019
خفض تصنيف لبنان السيادي إلى CCC/C
سلاح حزب الله السري.. نهاية حقبة الصولة ‘‘الإسرائيلية‘‘ الأحادية بالسماء
الإعلان عن انتهاء الصراع في جنوب اليمن.. الأهداف والآثار
العراق: سنتعامل مع قاتلي المتظاهرين وفقا لقانون مكافحة الارهاب
الأكثر بحثًا
اللواء صفوي: إعلان ترامب نهبه نفط سوريا يثبت تهوره ووقاحته
مصدر يفضح القوات والتقدمي الاشتراكي: ثورة مقنعة
السيرة الثورية لمارسيل غانم
الإمام الخامنئي يرد على ترامب: خسئت
ربيعي: السكوت على جرائم امريكا لايجوز من ناحية الأمن القومي
إخترنا لکم
الناتو يتوعد بالرد على صاروخ روسي!
بومبيو يعترف ببطء المفاوضات مع كوريا الشمالية
بريطانيا والتلويح بحظر جديد ضد ايران
ايران والوكالة الدولية الذرية تبحثان تطورات الاتفاق النووي
بيان هام للحشد الشعبي بشان التواجد الأجنبي من العراق