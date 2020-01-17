الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 17 كانون الثاني 2020 ساعة 19:23

الكويت..14 مليار دولار تحويلات الوافدين للخارج في 2019

الكويت..14 مليار دولار تحويلات الوافدين للخارج في 2019
ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية، عن مصادر وصفتها بالمطلعة على ميزان المدفوعات لدولة الكويت قولها، إنه يتوقع أن تبلغ قيمة تحويلات العاملين في البلاد نحو 4.3 مليارات دينار (14.2 مليار دولار) في 2019، أي نفس المبلغ المحول في العام 2018.

وأشارت إلى أن تلك التحويلات "لم تتأثر كثيراً بانخفاض أسعار النفط، ولا بزيادة الرسوم، ولا ببعض محاولات الإحلال التي قامت بها الحكومة في السنوات الأخيرة لزيادة توطين العمالة الوطنية محل الوافدة".

وخلال 2017، تراجعت تحويلات العاملين الوافدين في الكويت للخارج، بنسبة 9.2% على أساس سنوي، إلى 4.14 مليارات دينار (13.7 مليار دولار)، من 4.56 مليارات دينار (15 مليار دولار) في العام السابق له.

ويمثل الوافدون (الأجانب) نحو 69% من إجمالي عدد سكان الكويت حتى نهاية يونيو 2018، البالغ 4 ملايين و588 ألفاً و148 نسمة، بحسب الإحصائية الصادرة عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية (حكومية)، فيما لم يتم الكشف عن الإحصائية للعام الماضي 2019.
رقم : 839074
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
قائد الثورة: الرد الصاروخي الايراني كسر شوكة أميركا
قائد الثورة: الرد الصاروخي الايراني كسر شوكة أميركا
الحشود تتوافد لأداء صلاة الجمعة بإمامة قائد الثورة
الحشود تتوافد لأداء صلاة الجمعة بإمامة قائد الثورة
17 كانون الثاني 2020
مرحلة عضّ الأصابع بين واشنطن وموسكو في سوريا
مرحلة عضّ الأصابع بين واشنطن وموسكو في سوريا
17 كانون الثاني 2020
لا للاحتلال الأمريكي: ثلاثية الحكومة-الشعب- المقاومة
لا للاحتلال الأمريكي: ثلاثية الحكومة-الشعب- المقاومة
17 كانون الثاني 2020
‘‘الناتو‘‘ يغّير إتجاه بوصلته الإقليمية نحو الأردن
‘‘الناتو‘‘ يغّير إتجاه بوصلته الإقليمية نحو الأردن
17 كانون الثاني 2020
أسباب فشل المفاوضات الليبية.. لماذا خيّمت الفوضى على محادثات السلام بموسكو؟
أسباب فشل المفاوضات الليبية.. لماذا خيّمت الفوضى على محادثات السلام بموسكو؟
17 كانون الثاني 2020
العميد حاتمي: اميركا رضخت للقدرات الصاروخية الايرانية
العميد حاتمي: اميركا رضخت للقدرات الصاروخية الايرانية
16 كانون الثاني 2020
روحاني: الجميع ادرك خطأ مواقف امريكا تجاه ايران
روحاني: الجميع ادرك خطأ مواقف امريكا تجاه ايران
16 كانون الثاني 2020
العلاقات بين الرياض ومسقط بعهد السلطان قابوس وآفاق المستقبل
العلاقات بين الرياض ومسقط بعهد السلطان قابوس وآفاق المستقبل
16 كانون الثاني 2020
هل تتوحد المقاومتان العراقية والسورية بعد الغارة ‘‘الاسرائيلية‘‘ على T4؟
هل تتوحد المقاومتان العراقية والسورية بعد الغارة ‘‘الاسرائيلية‘‘ على T4؟
16 كانون الثاني 2020
ظريف: بالدلائل.. الدول الأوروبية لم تلتزم بتعهداتها
ظريف: بالدلائل.. الدول الأوروبية لم تلتزم بتعهداتها
16 كانون الثاني 2020
سلامي: جميع مؤامرات العدو ضدنا باءت بالفشل
سلامي: جميع مؤامرات العدو ضدنا باءت بالفشل
15 كانون الثاني 2020
القائد يؤكد ضرورة بث روح المقاومة لدى الأجيال القادمة
القائد يؤكد ضرورة بث روح المقاومة لدى الأجيال القادمة
15 كانون الثاني 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الناتو يتوعد بالرد على صاروخ روسي!
بومبيو يعترف ببطء المفاوضات مع كوريا الشمالية
بريطانيا والتلويح بحظر جديد ضد ايران
ايران والوكالة الدولية الذرية تبحثان تطورات الاتفاق النووي
بيان هام للحشد الشعبي بشان التواجد الأجنبي من العراق