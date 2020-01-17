الكويت..14 مليار دولار تحويلات الوافدين للخارج في 2019

ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية، عن مصادر وصفتها بالمطلعة على ميزان المدفوعات لدولة الكويت قولها، إنه يتوقع أن تبلغ قيمة تحويلات العاملين في البلاد نحو 4.3 مليارات دينار (14.2 مليار دولار) في 2019، أي نفس المبلغ المحول في العام 2018.



وأشارت إلى أن تلك التحويلات "لم تتأثر كثيراً بانخفاض أسعار النفط، ولا بزيادة الرسوم، ولا ببعض محاولات الإحلال التي قامت بها الحكومة في السنوات الأخيرة لزيادة توطين العمالة الوطنية محل الوافدة".



وخلال 2017، تراجعت تحويلات العاملين الوافدين في الكويت للخارج، بنسبة 9.2% على أساس سنوي، إلى 4.14 مليارات دينار (13.7 مليار دولار)، من 4.56 مليارات دينار (15 مليار دولار) في العام السابق له.



ويمثل الوافدون (الأجانب) نحو 69% من إجمالي عدد سكان الكويت حتى نهاية يونيو 2018، البالغ 4 ملايين و588 ألفاً و148 نسمة، بحسب الإحصائية الصادرة عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية (حكومية)، فيما لم يتم الكشف عن الإحصائية للعام الماضي 2019.