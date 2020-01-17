تحالف سائرون: اميركا عرقلت تقدم العراق وعازمون على إنهاء وجودها

وقال خزعل ان " العراق لم يشهد أي تقدم خلال تواجد القوات الأميركية على أراضيه، كما انها تتبجح بخطر داعش على البلاد في حين هي من عملت على ادخال الإرهاب للعراق وعادت اليه بحجة محاربته داخل اراضينا".



وأضاف ان "اميركا ترسم صورة مغايرة لحقيقتها وتبرز على انها تحاول مساعدة الشعوب، والحقيقة مخالفة لذلك تماماً".



وبين ان " العراق بلد ذو ميزانيات كبيرة جدا وكان بالإمكان ان يتقدم كثيرا منذ 2003 والى يومنا هذا، لكن وجود الاميركان تسبب في عرقلة هذا التقدم".



وأوضح ان "الجميع متوجه نحو انهاء الوجود الأميركي داخل العراق من اجل بناء البلد من جديد وانهاء الفساد وانشاله من واقعه المرير".