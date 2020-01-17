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الجمعة 17 كانون الثاني 2020 ساعة 20:11

ممثل السيستاني : نحتاج الى حاكم صادق بإلتزاماته

ممثل السيستاني : نحتاج الى حاكم صادق بإلتزاماته
وقال الشيخ الكربلائي خلال خطبة صلاة الجمعة التي اقيمت اليوم في الصحن الحسيني الشريف، "نحن بحاجة في الوقت الحاضر الى فتح باب واسع لانفسنا ومجتمعنا ووطننا للخروج به من الواقع المأساوي الذي نمر به" مضيفا "اننا نحتاج الى الحاكم الصادق والمسؤول الذي يكون صادقا بالتزاماته ووعوده وصادقا في التكليف الذي كلف به في رعايته لرعيته في مختلف المجالات".

وأشار الشيخ الكربلائي  الى "اننا في الوقت الحاضر نحتاج الى فتح باب واسع للخروج من الوضع المأساوي الذي نمر به".

وتابع ان "المجتمع بحاجة ماسة الى الاعلام الصادق الذي ينقل الاخبار الصادقة والوقائع على حقيقتها متثبتا من صحتها، ولفت الى ان المجتمع يحتاج كذلك الى المحلل الصادق في تحليله سواء أكان سياسيا ام اقتصاديا ام اجتماعيا ام تاريخيا".

واوضح الشيخ الكربلائي ان "المجتمع بحاجة كذلك للمؤرخ والكاتب الصادق في نقله لوقائع التاريخ واحداث الشعوب والامم حتى يتم تلقي ما يكتبه بقبول وانقياد والاستفادة من تجارب التاريخ والامم وقادة الاصلاح".

واردف "اننا بحاجة الى الحقائق في نقل العقائد وما كانت عليه احوال الامم في عقائدها وافكارها وثقافاتها حتى لا يزيف التاريخ ونضال الامم والشعوب".

وقال ان "المجتمع يحتاج الى الطبيب والمهندس الصادق بعمله والموظف الصادق في تكليفه ووظيفته وخدمته والمعلم الذي يصدق في تعليمه للطلبة والفلاح والعامل والمواطن الصادق".

وبين "اننا بحاجة ماسة للصدق الوفاء بالوعود والالتزامات في مجالات الحياة المختلفة لان الصدق في هذه المجالات سيساهم بتطور المجتمع وازدهاره"
رقم : 839082
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