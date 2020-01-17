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الجمعة 17 كانون الثاني 2020 ساعة 20:14

لافروف: 6 مقاتلات أمريكية كانت بالأجواء الإيرانية عند إسقاط الطائرة الأوكرانية

لافروف: 6 مقاتلات أمريكية كانت بالأجواء الإيرانية عند إسقاط الطائرة الأوكرانية
وبحسب مصادر قال لافروف إن "إيران شعرت بقلق من تقارير عن مقاتلات أميركية عند إسقاط الطائرة الأوكرانية".

وأضاف أن "ست مقاتلات إف-35 أمريكية كانت في الأجواء الإيرانية عند إسقاط الطائرة الأوكرانية".

تحطمت طائرة الركاب من طراز "Boeing 737-800" التابعة لشركة "خطوط الطيران الأوكرانية"، فجر 3 يناير، خلال تنفيذها رحلة من طهران إلى كييف عقب إقلاعها بدقائق، في كارثة أودت بحياة 176 شخصا.

وكان هيئة الاركان الإيرانية أعلنت في بيان تلاه التلفزيون الرسمي، السبت الماضي، أن الطائرة الأوكرانية التي تحطمت قرب طهران  الأسبوع الماضي حلقت قرب موقع عسكري حساس وأُسقطت دون قصد، نتيجة "خطأ بشري".
رقم : 839084
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