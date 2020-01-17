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الجمعة 17 كانون الثاني 2020 ساعة 20:30

الأردن... مسيرة ترفض اتفاقية الغاز مع الكيان ‘‘الاسرائيلي‘‘

الأردن... مسيرة ترفض اتفاقية الغاز مع الكيان ‘‘الاسرائيلي‘‘
وطالب المحتجون بإسقاط حكومة عمر الرزاز، وطالبوا مجلس النواب الذي سيعقد جلسة تناقش قانونا بمنع استيراد الغاز من إسرائيل، يوم الأحد المقبل، بالتصويت لإسقاط الاتفاقية ومحاسبة من وقع عليها.

ووجهت الحملة نداء للمحافظات الأردنية للتحرّك من كل المدن والقرى والمخيّمات للانضمام إلى هذه المظاهرة المركزية الموحّدة في العاصمة عمّان، بهدف التوحد من خلالها خلف مطلب واحد: إسقاط اتفاقية الغاز مع الصهاينة، ومحاسبة جميع المسؤولين عن هذه الجريمة والخيانة.

وردد المحتجون شعارات تطالب بإلغاء اتفاقية الغاز مع الكيان الإسرائيلي، مطالبين النواب الأردنيين الذين ينوون عقد جلسة يوم الأحد المقبل، لمناقشة قانون يمنع استيراد الغاز من الاحتلال الإسرائيلي ، بأن يصوتوا لإلغاء الاتفاقية ومحاسبة من وقعها. كذلك طالبوا بإسقاط حكومة الرزاز.

وتخلل الاحتجاج احتكاك بين رجال الأمن الأردني وبين المحتجين، وذلك أثناء محاولة المحتجين الوصول إلى ساحة النخيل، وسعي الأمن الأردني منعهم من الوصول إلى الساحة، وفي النهاية قرر المحتجون اتخاذ قرارهم بإيقاف المسيرة عند الحد الذي وصلوا إليه، سعيا منهم لعدم الاحتكاك مع رجال الأمن .

ويناقش مجلس النواب، في جلسة يعقدها بعد غد الأحد، مقترح مشروع قانون "منع استيراد الغاز من الكيان الصهيوني"، والذي أعدته اللجنة القانونية النيابية، والمزمع مناقشته في المجلس وإقراره وإرساله للحكومة، إثر مذكرة نيابية وقعها، مؤخرًا، 57 نائبا
رقم : 839086
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