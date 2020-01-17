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الجمعة 17 كانون الثاني 2020 ساعة 21:13

رسميًا.. الاحتلال يدخل طائرات F35 للخدمة

رسميًا.. الاحتلال يدخل طائرات F35 للخدمة
وقال جيش الاحتلال في بيان له إن سرب (أسود الجنوب) انضم إلى (النسر الذهبي) وهو أول سرب في الاراضي المحتلة للطائرات من طراز (أف 35 أي)، الذي تم تأسيسه في عام 2016، ودخل الخدمة في ديسمبر 2017.

وذكر اللواء أميكوم نوركين، قائد القوات الجوية للاحتلال الصهيوني خلال حفل إطلاق السرب الجديد : "يتحمل سلاح الجو مسؤولية كبيرة كل يوم"، مضيفا أنه مع إطلاق السرب الجديد "أصبح جزءا من الذراع الاستراتيجية ومن ميزتنا النوعية على أعدائنا"وفق تعبيره.

ويتم تصنيع طائرات (اف 35 أي) من قبل شركة لوكهيد مارتن والتي يقع مقرها في الولايات المتحدة.
رقم : 839093
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