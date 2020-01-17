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الجمعة 17 كانون الثاني 2020 ساعة 21:16

اللواء سلامي : علينا المضي في طريق المقاومة حتى النهاية

اللواء سلامي : علينا المضي في طريق المقاومة حتى النهاية
وفي تصريح ادلى به على هامش مراسم صلاة الجمعة اليوم اكد اللواء سلامي باننا دفعنا العدو للتراجع كثيرا، مشيرا الى ان "ايران بلغت مرحلة من الشموخ والرفعة والاستقرار ونحن الان بحاجة الى الوحدة بان تكون قلوبنا متآلفة وايدينا بايدي البعض وان نتحرك نحو المستقبل".

واكد بانه "علينا ألا نقف في الماضي وسنمضي بعون الله في طريق المقاومة حتى النهاية، لقد حصلنا على خبرات قيمة مفادها ان الصمود هو السبيل للعبور من عقبة العدو الا ان الصمود هو في حال الحركة وليس السكون".

واضاف اللواء سلامي بانه "علينا التحرك الى الامام ونبني ايران ونحقق التقدم لها ونصنع نموذجا لبلد لامع في العالم، وان تقدم ايران هو امنيتنا ونتابع ذلك وانني على ثقة بانه ضمن اهداف سنحققها قريبا".
رقم : 839094
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