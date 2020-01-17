الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 17 كانون الثاني 2020 ساعة 21:21

سقوط بالونات متفجرة على مستوطنات غلاف غزة

سقوط بالونات متفجرة على مستوطنات غلاف غزة
وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، ظهر اليوم، الجمعة، أن بالونات متفجرة - لم تذكر عددها ـ سقطت في مستوطنة أشدود، شمال قطاع غزة، دون وقوع أي إصابات.

وأفادت الصحيفة بأن بالونات هيليوم طائرة متفجرة سقطت على شاطئ أشدود، وأن الشرطة الإسرائيلية هرعت إلى المكان، وأغلقته، محذرة من الاقتراب إلى المنطقة التي سقطت فيها البالونات.

وفي السياق نفسه، أفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، مساء أمس الخميس، بسقوط مجموعة من البالونات المتفجرة في مستوطنة أشكول، التابعة لمستوطنات غلاف قطاع غزة.

وأوردت القناة العبرية، أنه تم العثور على بالونات مربوطة بجسم مشبوه متفجر في منطقة زراعية في مستوطنة أشكول، وتم استدعاء خبراء المتفجرات للتعامل مع هذه البالونات.

فيما قالت القناة العبرية الـ"13"، ظهر اليوم، الجمعة، إنها المرة الرابعة التي تسقط فيها مثل هذه البالونات.

سبق أن كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، النقاب عن قيام الجيش الإسرائيلي، بالتوجه إلى شركات تكنولوجية إسرائيلية وأجنبية لإيجاد حلول لظاهرة البالونات الحارقة، التي يتم إطلاقها من قطاع غزة.

وذكرت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي، لا يمتلك حتى الآن حلولا لهذه الظاهرة، وأنه يعترف بأنها تؤثر بشكل كبير على الشعور بالأمن لدى المستوطنين في غلاف غزة. في وقت توقفت ظاهرة إطلاق الفلسطينيين لبالونات هيليوم حارقة لعدة أشهر.

ويشار إلى أنه من بين الاختراعات الفلسطينية الأخيرة، بالونات الهيليوم الحارقة، والمتفجرة، والطائرات الورقية المشتعلة، و"النبلة" القاتلة، وغيرها.
رقم : 839096
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
اللواء سلامي : علينا المضي في طريق المقاومة حتى النهاية
اللواء سلامي : علينا المضي في طريق المقاومة حتى النهاية
قائد الثورة: الرد الصاروخي الايراني كسر شوكة أميركا
قائد الثورة: الرد الصاروخي الايراني كسر شوكة أميركا
17 كانون الثاني 2020
الحشود تتوافد لأداء صلاة الجمعة بإمامة قائد الثورة
الحشود تتوافد لأداء صلاة الجمعة بإمامة قائد الثورة
17 كانون الثاني 2020
مرحلة عضّ الأصابع بين واشنطن وموسكو في سوريا
مرحلة عضّ الأصابع بين واشنطن وموسكو في سوريا
17 كانون الثاني 2020
لا للاحتلال الأمريكي: ثلاثية الحكومة-الشعب- المقاومة
لا للاحتلال الأمريكي: ثلاثية الحكومة-الشعب- المقاومة
17 كانون الثاني 2020
‘‘الناتو‘‘ يغّير إتجاه بوصلته الإقليمية نحو الأردن
‘‘الناتو‘‘ يغّير إتجاه بوصلته الإقليمية نحو الأردن
17 كانون الثاني 2020
أسباب فشل المفاوضات الليبية.. لماذا خيّمت الفوضى على محادثات السلام بموسكو؟
أسباب فشل المفاوضات الليبية.. لماذا خيّمت الفوضى على محادثات السلام بموسكو؟
17 كانون الثاني 2020
العميد حاتمي: اميركا رضخت للقدرات الصاروخية الايرانية
العميد حاتمي: اميركا رضخت للقدرات الصاروخية الايرانية
16 كانون الثاني 2020
روحاني: الجميع ادرك خطأ مواقف امريكا تجاه ايران
روحاني: الجميع ادرك خطأ مواقف امريكا تجاه ايران
16 كانون الثاني 2020
العلاقات بين الرياض ومسقط بعهد السلطان قابوس وآفاق المستقبل
العلاقات بين الرياض ومسقط بعهد السلطان قابوس وآفاق المستقبل
16 كانون الثاني 2020
هل تتوحد المقاومتان العراقية والسورية بعد الغارة ‘‘الاسرائيلية‘‘ على T4؟
هل تتوحد المقاومتان العراقية والسورية بعد الغارة ‘‘الاسرائيلية‘‘ على T4؟
16 كانون الثاني 2020
ظريف: بالدلائل.. الدول الأوروبية لم تلتزم بتعهداتها
ظريف: بالدلائل.. الدول الأوروبية لم تلتزم بتعهداتها
16 كانون الثاني 2020
سلامي: جميع مؤامرات العدو ضدنا باءت بالفشل
سلامي: جميع مؤامرات العدو ضدنا باءت بالفشل
15 كانون الثاني 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الناتو يتوعد بالرد على صاروخ روسي!
بومبيو يعترف ببطء المفاوضات مع كوريا الشمالية
بريطانيا والتلويح بحظر جديد ضد ايران
ايران والوكالة الدولية الذرية تبحثان تطورات الاتفاق النووي
بيان هام للحشد الشعبي بشان التواجد الأجنبي من العراق