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الجمعة 17 كانون الثاني 2020 ساعة 23:34

استمرار احتجاجات الجزائر للأسبوع الـ48

استمرار احتجاجات الجزائر للأسبوع الـ48
وأفادت مصادر بأن المحتجين توافدوا على شوارع العاصمة ومدن تيزي وزو، ومستغانم، ووادي سوف، والمدية، وقالمة، والبليدة، ووهران، والبويرة، وبجاية وعنابة ومناطق أخرى، ورفعوا شعارات تطالب بإطلاق سراح من اعتبروهم "معتقلي رأي".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لمتظاهرين رددوا عبارات "نريد دولة مدنية لا عسكرية"، و"لن نتوقف عن الاحتجاجات".

وذكرت وسائل إعلام محلية جزائرية أن قوات الأمن أجهضت المسيرة الاعتيادية لصباح الجمعة في شارع ديدوش مراد بالعاصمة، وقامت باعتقال عدد من المواطنين، كما دخل الكثير منهم في لعبة الكر والفر مع عناصر الأمن في شارع فيكتور هيغو.
رقم : 839111
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