الجيش السوري يقضي على عشرات الارهابيين بريف إدلب

وقال رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا يوري بورينكوف: "في الساعة 11:34 (قبل ظهر الجمعة) الموافق للـ17 من يناير، هاجم مسلحون باستخدام طائرة مسيرة، موقعا للقوات الحكومية السورية في منطقة أكاديمية الأسد في مدينة حلب، ما أسفر عن مقتل جنديين سوريين وجرح أربعة.



وأشار المركز إلى أن المسلحين استهدفوا بالصواريخ والقذائف عددا من المناطق في محافظات اللاذقية وحلب وإدلب وحماة، قائلا: "خلال اليوم الماضي، تم تسجيل 62 قصفا من جانب الجماعات المسلحة الناشطة في أراضي منطقة وقف التصعيد في إدلب".



وأوضح بورينكوف أن عدد الضحايا من جانب المدنيين في مدينة حلب نتيجة قصف الجماعات المسلحة منذ 14 يناير من هذا العام، بلغ 28 مدنيا إضافة إلى جرح 56 آخرين.



وكانت وحدات الجيش السوري العاملة على محور ريف إدلب الجنوبي الشرقي قد أحبطت هجوما عنيفا للمجموعات الإرهابية باتجاه النقاط العسكرية والمناطق الآمنة وكبدتها خسائر كبيرة.



وذكرت وكالة سانا أن وحدات الجيش خاضت خلال الساعات الماضية اشتباكات عنيفة مع مجموعات إرهابية هاجمت مواقع الجيش والقرى الآمنة على محور أبو جريف بريف إدلب الجنوبي الشرقي.



ولفتت الوكالة إلى أن الاشتباكات انتهت بإحباط الهجوم بعد مقتل 30 من الإرهابيين وتدمير آليات ثقيلة لهم.



وكانت وحدات الجيش دحرت أمس المجموعات الإرهابية من قرى تل خطرة وأبو جريف وخربة داؤود بريف إدلب الجنوبي الشرقي.