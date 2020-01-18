الصفحة الرئيسية
0
السبت 18 كانون الثاني 2020 ساعة 10:46

ما أهمية ريف حلب الغربي للجيش السوري؟

ما أهمية ريف حلب الغربي للجيش السوري؟
وقال خبراء عسكريون  أن "أهمية ريف حلب الغربي تنبع من كونه يشكل عمقا استراتيجيا للأمن القومي السوري يصل حلب بأدلب ويقع على طريق عام حلب حماة، الذي يعد من أهم الطرق السريعة في البلاد ونص اتفاق “سوتشي” منتصف أيلول ٢٠١٨ على ابعاد الجماعات الإرهابية منه ووضعه في الخدمة أمام حركة المرور والترانزيت مع طريق عام حلب اللاذقية قبل حلول عام ٢٠١٩، كما يصل الريف الغربي للمحافظة وريفها الشمالي بريفيها الجنوبي والجنوبي الغربي وصولا إلى أرياف إدلب الشرقية والجنوبية والجنوبية الشرقية".

وأشار الخبراء الى "أن ريف حلب الغربي يعد شريانا حيويا يصل بين منطقتي “درع الفرات” شمال شرق حلب و”غصن الزيتون” في ريف المحافظة الشمالي، واللتان تحتلهما تركيا، إلى باقي مناطق هيمنة ميليشياتها وتنظيمات ارهابية أخرى في ريف إدلب الشمالي المتاخم لحدود تركيا الجنوبية، بالإضافة إلى امتلاكه نقاط عسكرية مهمة، منها الكلية الإدارية ومدرسة الشرطة ومقري الفوجين العسكريين ٤٦ و١١١".

وأوضح الخبراء إلى "أن الريف يشكل خاصرة ضعيفة الأحياء الشرقية للمدينة التي يستهدفها ارهابيوه ويسقطون شهداء وجرحى على الدوام ويخلقون فيها حال من عدم الاستقرار، لاسيما من الناحية الاقتصادية، حيث تجاور منطقتا “الليرمون” و”الشقيف” الصناعيتان خطوط تماس المدينة مع الارهابيين عدا المدينة الصناعية في الشيخ نجار والتي تطالها قذائف الإرهاب في بعض الأحيان عدا تشكيل الريف تهديدا لمطار حلب الدولي الذي لا تزال حركته الجوية شبه مشلولة لوقوعه في المدى المجدي لبعض طرازات صواريخ الارهابيين".
رقم : 839194
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
عودة البالونات الحارقة الى غلاف غزة: المقاومة تواصل ضغوطها
عودة البالونات الحارقة الى غلاف غزة: المقاومة تواصل ضغوطها
خطة إنشاء الإقليم السني.. الحلم الأمريكي في تقسيم العراق
خطة إنشاء الإقليم السني.. الحلم الأمريكي في تقسيم العراق
18 كانون الثاني 2020
ما وراء بيانات السعوديين ضد صفعة إيران الكبيرة لأمريكا
ما وراء بيانات السعوديين ضد صفعة إيران الكبيرة لأمريكا
18 كانون الثاني 2020
أيام الله وأيام الشيطان الأكبر
أيام الله وأيام الشيطان الأكبر
18 كانون الثاني 2020
اللواء سلامي : علينا المضي في طريق المقاومة حتى النهاية
اللواء سلامي : علينا المضي في طريق المقاومة حتى النهاية
17 كانون الثاني 2020
قائد الثورة: الرد الصاروخي الايراني كسر شوكة أميركا
قائد الثورة: الرد الصاروخي الايراني كسر شوكة أميركا
17 كانون الثاني 2020
الحشود تتوافد لأداء صلاة الجمعة بإمامة قائد الثورة
الحشود تتوافد لأداء صلاة الجمعة بإمامة قائد الثورة
17 كانون الثاني 2020
مرحلة عضّ الأصابع بين واشنطن وموسكو في سوريا
مرحلة عضّ الأصابع بين واشنطن وموسكو في سوريا
17 كانون الثاني 2020
لا للاحتلال الأمريكي: ثلاثية الحكومة-الشعب- المقاومة
لا للاحتلال الأمريكي: ثلاثية الحكومة-الشعب- المقاومة
17 كانون الثاني 2020
‘‘الناتو‘‘ يغّير إتجاه بوصلته الإقليمية نحو الأردن
‘‘الناتو‘‘ يغّير إتجاه بوصلته الإقليمية نحو الأردن
17 كانون الثاني 2020
أسباب فشل المفاوضات الليبية.. لماذا خيّمت الفوضى على محادثات السلام بموسكو؟
أسباب فشل المفاوضات الليبية.. لماذا خيّمت الفوضى على محادثات السلام بموسكو؟
17 كانون الثاني 2020
العميد حاتمي: اميركا رضخت للقدرات الصاروخية الايرانية
العميد حاتمي: اميركا رضخت للقدرات الصاروخية الايرانية
16 كانون الثاني 2020
روحاني: الجميع ادرك خطأ مواقف امريكا تجاه ايران
روحاني: الجميع ادرك خطأ مواقف امريكا تجاه ايران
16 كانون الثاني 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
لبنان .. إضراب وغلق طرقات في "أسبوع الغضب"
اللواء سلامي : علينا المضي في طريق المقاومة حتى النهاية
لافروف: 6 مقاتلات أمريكية كانت بالأجواء الإيرانية عند إسقاط الطائرة الأوكرانية
قائد الثورة: الرد الصاروخي الايراني كسر شوكة أميركا
تعزيزات عسكرية أمريكية في مناطق آبار النفط السورية