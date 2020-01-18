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السبت 18 كانون الثاني 2020 ساعة 13:16

دفعات جديدة من مسلحين سوريين تصل الى دولة عربية

دفعات جديدة من مسلحين سوريين تصل الى دولة عربية
انطلقت يوم أمس دفعة من مسلحي ما يسمى "الفيلق الأول _الجيش الحر" المدعوم تركياً، من ريف حلب الشمالي باتجاه الأراضي التركية ومنها إلى ليبيا.

وقال "مصدر" لتنسيقيات المسلحين، إنَّ الدفعة هي مشتركة من مسلحي "الفرقة التاسعة" و"فيلق الشام" التابعين لـ "الفيلق الأول"، وبلغ عددها نحو 75 مسلحاً، كما تواجد معهم عند معبر حور كلس على الحدود التركية مقابل مدينة اعزاز المسؤول العسكري لـ "الفرقة التاسعة"، المدعو أبو جلال، والذي غالباً ما يكون قد توجه مع المسلحين إلى الأراضي الليبية.

ولفت "المصدر" إلى أنَّ الدفعة التي انطلقت أمس تأتي عقب أقل من 24 ساعة على توجه دفعة من مسلحي "فيلق الشام"، من ريف حلب الشمالي إلى معبر حور كلس، ومنه إلى مطار غازي عينتاب ثم إلى ليبيا، وبلغ قوام دفعة يوم أمس نحو 50 مسلحاً.

وفي السياق ذاته، شهدت الأربع أيام الأخيرة توجه دفعة من 150 مسلحاً من "فيلق الشام"، ودفعة من 200 مسلح من "فيلق المجد" التابع أيضاً لـ "الفيلق الأول"، ورافقهم مسؤول "الفيلق" المدعو ياسر عبد الرحيم، ونحو 150 مسلحاً من فصائل "فرقة السلطان مراد" و"فرقة الحمزة" و"صقور الشمال "التابعين لـ "الفيلق الثاني _الجيش الحر"، ليبلغ العدد الكلي لمسلحي "الجيش الحر" على الأراضي الليبية نحو 1700 مسلح، قُتل منهم حتى اللحظة أكثر من 10 مسلحين، وتعرض العشرات لإصابات متفاوتة.
رقم : 839228
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