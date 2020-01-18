الملك المغربي يتلقى 'رسالة' من رئيس الكيان الصهيوني

ونشر ريفلين تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، شكر فيها الملك المغربي لافتتاحه متحف تراث يهود المغرب في مدينة الصويرة.



ورحب الرئيس الصهيوني بخطوة الملك محمد السادس، حيث قال في تغريدته:



تابعنا جميعا بمشاعر من الفرح العارمة، مراسم افتتاح متحف تراث يهود المغرب في مدينة الصويرة.



ونشر رؤبين ريفلين شريط فيديو لحضور الملك المغربي مراسم الافتتاح، بحضور عددا من الحاخامات اليهود في المغرب.



وفي السياق ذاته، أشادت وزارة الخارجية الإسرائيلية، مساء أول أمس، الخميس، بالملك المغربي، محمد السادس، بعدما أقام مأدبة عشاء لشخصيات يهودية مغربية وعالمية.



ونشرت الخارجية الإسرائيلية على حسابها الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الخميس، تغريدة جديدة، أشادت فيها بحفاوة الملك محمد السادس خلال استقباله لشخصيات يهودية مغربية وعالمية وفدت لحضور تدشين بيت الحكمة بـ"الصويرة".



ويشهد العالم العربي خطوات تطبيعية متسارعة مع الكيان الاسرائيلي، حيث افتخر رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أكثر من مرة بأن العلاقات مع دول عربية "خاصة الخليية منها" بدأت تصبح علنية.