كيف ستكون حالة الطقس بسوريا اعتبارا من الغد؟

ونقلت وكالة سانا عن مديرية الأرصاد الجوية نشرتها لليوم السبت، حيث رجحت وجود فرصة لهطل زخات من المطر فوق مناطق متفرقة ، خاصة منطقة الجزيرة خلال ساعات النهار وتزداد الفعالية الجوية ليلا .منخفض مرتقب:فيما نشرت صفحة “هوى الشام” المختصة بالأحوال الجوية ، أن نهار اليوم السبت ، تتعمق كتلة قطبية شديدة البرودة تؤثر فقط على المناطق الجنوبية وأجزاء من المناطق الشمالية .بشكل عام سنشهد حالة عدم استقرار جوي، لحين بدء المنخفض الجديد يومي الأحد و الإثنين بأمطار عامة، وتتغير الحالة الجوية مع ساعات ليل الإثنين وصباح يوم الثلاثاء بدخول كتلة قطبية شديدة البرودة .كما رجحت الصفحة هطول الأمطار على فترات في تلك المناطق (الجنوبية والشمالية)، والثلوج على المرتفعات العالية والمتوسطة حتى أنها قد تطال دمشق .ولفتت “هوى الشام” إلى أنه وبناء على توقعات النموذج الأوروبي للطقس، قد نشهد عاصفة ثلجية قد تؤثر على أغلب أنحاء سوريا و دمشق العاصمة بالفترة ما بين 24 و 25 من الشهر الحالي.