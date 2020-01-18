'استنفار أمني' في المغرب بسبب 'ساعات الملك'!

وشهدت محكمة الاستئناف بمدينة الرباط، مساء الجمعة، استنفارًا أمنيًا بسبب محاكمة المتهمين، الذين أُلقي القبض عليهم، الأسبوع الماضي، وتتابعهم وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة.



ورغم أن الجلسة علنية، إلا أن مجموعة من الأشخاص منعوا من حضورها، قبل أن تقرر المحكمة تأجيل البت في الملف للأسبوع المقبل.



وبحسب موقع ”فبراير“ المغربي، تضم لائحة المتهمين عددًا من تجار الذهب، ومسؤولًا بالاستخبارات العامة في ولاية مراكش، إضافة إلى المتهمة الرئيسة التي تعمل بالقصر الملكي.



واعترفت الأخيرة بالسرقة، لكنها نفت باقي التهم من قبيل تكوين عصابة إجرامية.



ولعدم انكشاف أمرهم، عمد المتهمون بعد سرقة الساعات إلى تذويبها واستخراج المعادن النفيسة منها، ثم بيعها لمحال مختصة ببيع الذهب في مدن مغربية مختلفة.