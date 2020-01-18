الصفحة الرئيسية
0
السبت 18 كانون الثاني 2020 ساعة 16:23

بيغ بن تعلن صمتها في ‘‘الليلة الفارقة‘‘

بيغ بن تعلن صمتها في ‘‘الليلة الفارقة‘‘
وكان جونسون قد اقترح حملة تبرعات كي يتسنى دق جرس ساعة بيغ بن، التي يمثل برجها أحد معالم البرلمان البريطاني، لحظة خروج بريطانيا من الاتحاد "بريكست"، وكسر صمتها معظم الوقت منذ عام 2017، بسبب أعمال تجديد للبرج.

وتبرع أشخاص بأكثر من 200 ألف جنيه إسترليني (260580 دولارا) من مبلغ 500 ألف استرليني قال بوريس جونسون إنها لازمة لانطلاق جرس الساعة، لكن الحكومة تقول الآن إن سلطات البرلمان لا تعتقد أنه سيكون مسموحا لها قبول المال.

وقال مكتب جونسون في بيان، الجمعة، يوضح فيه خططه بمناسبة البريكست، في لحظة سيحتفل بها البعض وسيحزن لها البعض، "31 يناير لحظة فارقة في تاريخنا إذ ستخرج فيه المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي وتسترد استقلالها".

وأضاف البيان "تعتزم الحكومة استغلال هذه اللحظة كلحظة لرأب الصدع ولم الشمل والتطلع للبلد الذي نبتغي بناءه خلال العقد المقبل".

وقال مكتب جونسون إن رئيس الوزراء سيلقي كلمة عامة مساء 31 يناير. وخلال ذلك اليوم سيعقد اجتماعا خاصا مع كبار وزرائه في شمال إنجلترا.

وذكرت الحكومة أنها تعتزم بث العرض الضوئي في داونينغ ستريت على وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك دقات العد التنازلي للساعة حتى 23:00 بتوقيت غرينتش، لحظة الخروج الرسمي، وستُضاء أيضا مبان أخرى حول حي وايتهول، حيث يقع مقر الحكومة.

وسيُرفع علم المملكة المتحدة على كل السواري حول ساحة البرلمان.

وقالت الحكومة إنها ستطرح أيضا في هذه المناسبة عملة معدنية خاصة مكتوبا عليها "السلام، الرفاهية والصداقة مع كل الدول".
رقم : 839257
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
عودة البالونات الحارقة الى غلاف غزة: المقاومة تواصل ضغوطها
عودة البالونات الحارقة الى غلاف غزة: المقاومة تواصل ضغوطها
خطة إنشاء الإقليم السني.. الحلم الأمريكي في تقسيم العراق
خطة إنشاء الإقليم السني.. الحلم الأمريكي في تقسيم العراق
18 كانون الثاني 2020
ما وراء بيانات السعوديين ضد صفعة إيران الكبيرة لأمريكا
ما وراء بيانات السعوديين ضد صفعة إيران الكبيرة لأمريكا
18 كانون الثاني 2020
أيام الله وأيام الشيطان الأكبر
أيام الله وأيام الشيطان الأكبر
18 كانون الثاني 2020
اللواء سلامي : علينا المضي في طريق المقاومة حتى النهاية
اللواء سلامي : علينا المضي في طريق المقاومة حتى النهاية
17 كانون الثاني 2020
قائد الثورة: الرد الصاروخي الايراني كسر شوكة أميركا
قائد الثورة: الرد الصاروخي الايراني كسر شوكة أميركا
17 كانون الثاني 2020
الحشود تتوافد لأداء صلاة الجمعة بإمامة قائد الثورة
الحشود تتوافد لأداء صلاة الجمعة بإمامة قائد الثورة
17 كانون الثاني 2020
مرحلة عضّ الأصابع بين واشنطن وموسكو في سوريا
مرحلة عضّ الأصابع بين واشنطن وموسكو في سوريا
17 كانون الثاني 2020
لا للاحتلال الأمريكي: ثلاثية الحكومة-الشعب- المقاومة
لا للاحتلال الأمريكي: ثلاثية الحكومة-الشعب- المقاومة
17 كانون الثاني 2020
‘‘الناتو‘‘ يغّير إتجاه بوصلته الإقليمية نحو الأردن
‘‘الناتو‘‘ يغّير إتجاه بوصلته الإقليمية نحو الأردن
17 كانون الثاني 2020
أسباب فشل المفاوضات الليبية.. لماذا خيّمت الفوضى على محادثات السلام بموسكو؟
أسباب فشل المفاوضات الليبية.. لماذا خيّمت الفوضى على محادثات السلام بموسكو؟
17 كانون الثاني 2020
العميد حاتمي: اميركا رضخت للقدرات الصاروخية الايرانية
العميد حاتمي: اميركا رضخت للقدرات الصاروخية الايرانية
16 كانون الثاني 2020
روحاني: الجميع ادرك خطأ مواقف امريكا تجاه ايران
روحاني: الجميع ادرك خطأ مواقف امريكا تجاه ايران
16 كانون الثاني 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
لبنان .. إضراب وغلق طرقات في "أسبوع الغضب"
اللواء سلامي : علينا المضي في طريق المقاومة حتى النهاية
لافروف: 6 مقاتلات أمريكية كانت بالأجواء الإيرانية عند إسقاط الطائرة الأوكرانية
قائد الثورة: الرد الصاروخي الايراني كسر شوكة أميركا
تعزيزات عسكرية أمريكية في مناطق آبار النفط السورية