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السبت 18 كانون الثاني 2020 ساعة 19:08

برهم صالح: العراق لن يكون منطلقاً للإعتداء على أية دولة

برهم صالح: العراق لن يكون منطلقاً للإعتداء على أية دولة
ونقل وزير الخارجية إلى صالح بحسب بيان رئاسة الوزراء، "تحيات الملك عبد الله الثاني وتأكيده دعم أمن واستقرار العراق باعتباره ركيزة أمن المنطقة، فضلاً عن استفسار جلالته حول صحة المرجع الديني الأعلى سماحة السيد علي السيستاني وتمنياته له بموفور الصحة والعافية".

وأكد صالح "ضرورة ترسيخ أسس السلام والاستقرار في المنطقة وتجنيبها عبث الحروب والنزاعات التي تستنزف الطاقات البشرية والمادية، والركون إلى لغة الحوار الجاد والصريح لمعالجة الأزمات".

وأضاف أن "العراق لن يكون منطلقاً للاعتداء على أية دولة من دول الجوار أو يكون ساحة حرب لتصفية الحسابات، مبيناً حرص العراق على أن يكون الركيزة الأساس لجمع شمل الأشقاء والأصدقاء بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز السلام والأمان في المنطقة والعالم".

وأشار صالح إلى "أهمية تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وتوسيع آفاق التعاون بما يعزز التكامل الاقتصادي".
رقم : 839289
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