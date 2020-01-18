متظاهرون بوسط بيروت يعتدون على القوى الأمنية

وتشير معلومات صحافية الى انه يجري التعرض بشكل عنيف ومباشر لعناصر مكافحة الشغب على أحد مداخل مجلس النواب.



تجدر الإشارة الى أن المسيرات التي انطلقت من ​البربير​ و​ساحة ساسين​ لم تصل بعد الى ​وسط بيروت​.