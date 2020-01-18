قتلى وجرحى من ميليشيات هادي بصاروخ بالستي في مأرب

صنعاء (اسلام تايمز) - اعلنت مصادر إعلامية محلية في اليمن ، سقوط 24 عنصرا وإصابة 20 من ميليشيات الرئيس اليمني المستقيل عبد ربه منصور هادي بصاروخ بالستي في مارب.