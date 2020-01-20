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الاثنين 20 كانون الثاني 2020 ساعة 09:58

الجيش السوري يمهد ناريا تجاه مواقع المسلحين بريف حلب

الجيش السوري يمهد ناريا تجاه مواقع المسلحين بريف حلب
صعد الجيش السوري من استهدافاته لمواقع الجماعات المسلحة في ريف حلب الغربي و الجنوبي و تحديدا في المنصورة و كفر داعل و الراشدين مستفيدا من بنك الاهداف لديه الذي يحوي احداثيات مستودعات الذخيرة التابعة للجماعات المسلحة و مراكز قيادتها و خطوطها الدفاعية .

قال المحلل السياسي زكريا شحود: "بدأت عمليات قصف جوية روسية سورية لكل مستودعات السلاح وممرات المسلحين في المنطقة الغربية من حلب لقطع الطرق على المسلحين بينهم وبين الدعم اللوجستي في مدينة إدلب وهذا يؤشر إلى أن المعركة القادمة هي معركة حاسمة بامتياز".

الاستهدافات المتتالية والمستمرة لخطوط امداد الجماعات المسلحة شلت حركتها و قدرتها على نقل العديد والعتاد بين ريفي ادلب وحلب وحدت من تحركاتهم على المحاور الغربي من حلب المدينة الامر الذي اوقف الاعتداءات بالقذائف التي طالت المدينة خلال الفترة الماضية .

وفي ظل العدد الكبير من الشهداء و الجرحى من ابناء مدينة حلب تعالت اصواتهم المناشدة للجيش السوري في ابعاد خطر الجماعات المسلحة عن محيط المدينة الأمر الذي لاقي استجابة سريعة من القيادة العسكرية والتي باشرت على الفور بعمليات تمهيد ناري على المحاور الغربية و الجنوبية من حلب وريفها.
رقم : 839535
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