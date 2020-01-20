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الاثنين 20 كانون الثاني 2020 ساعة 19:56

الجزائر مستعدة لاحتضان الحوار بين الليبيين

الجزائر مستعدة لاحتضان الحوار بين الليبيين
وقال الرئيس الجزائري "نحن مطالبون بوضع خارطة طريق واضحة المعالم وملزمة للطرفين، تشمل تثبيت الهدنة والكف عن تزويد الأطراف الليبية بالسلاح لإبعاد شبح الحرب عن كل المنطقة".

وأضاف "الجزائر مستعدة لإيواء هذا الحوار المرجو بين الليبيين"، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الجزائرية.

كما دعا الرئيس الجزائري الذي تتقاسم بلاده أكثر من ألف كلم من الحدود مع ليبيا طرفي النزاع إلى "طاولة المفاوضات لحل الأزمة عبر الحوار وبالطرق السلمية لتفادي الانزلاق نحو المجهول" بحسب نفس المصدر.

وقال "أمن ليبيا هو امتداد لأمننا وأفضل طريقة لصون أمننا القومي هو التعامل والتكاتف مع جيراننا لمواجهة الإرهاب والتطرف".

والتزم قادة أبرز الدول المعنية بالنزاع في ليبيا احترام حظر ارسال الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة عام 2011، ووقف أي "تدخل" خارجي في هذا النزاع خلال مؤتمر برلين.

ووافقت 11 دولةً مشاركة في المؤتمر الذي عقد برعاية الأمم المتحدة، بينها روسيا وتركيا، على أن لا "حل عسكريا" للنزاع الذي يمزق ليبيا منذ 10 سنوات، وفق ما أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في ختام المحادثات.

وبخلاف الجزائر التي دُعي رئيسها لحضور قمة برلين، فإن تونس جارة ليبيا أيضا -- التي وصلتها الدعوة "متأخرة" -- لم تشارك في المؤتمر ولا حتى المغرب الذي لم تتم دعوته.

لكن الرئيس التونسي قيس سعيد أجرى اتصالا هاتفيا من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء الأحد الذي أكد له "تفهمه عدم مشاركة تونس في مؤتمر برلين" بعد وصول الدعوة متأخرة، بحسب بيان للرئاسة التونسية.
رقم : 839652
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