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الاثنين 20 كانون الثاني 2020 ساعة 21:35

عائلة آل خليفة ونهبها لثروات البحرين

عائلة آل خليفة ونهبها لثروات البحرين
حيث قال القيادي في جمعية العمل الاسلامي عبد الله الصالح إن الأموال المنهوبة في البحرين هي بسبب عدم القدرة على الادراة المالية المضبوطة وعدم كفاءات ادراة الأمور المالية وايضا وجود الفساد في أنحاء البلاد وعلى رأسه النهب المستمر من قبل عائلة آل خليفة.

وأوضح الصالح أن السلطات البحرينية تعمل جاهدة فقط لتكميم الافواه التي طالبت بحياة افضل ومعالجة الفساد، اضافة لاستمرار الأزمة السياسية والاجتماعية وارتفاع مستوى الدين العام للبلاد.

وتشهد البحرين انتهاكات لحقوق الانسان، إضافة إلى ذلك فإن الوضع المعيشي والاقتصادي يزداد سوءا والسلطات تغرق البلاد في الديون لملء جيوب العائلة الحاكمة. كما جاء في تقرير المعهد التمويل الدولي والذي يقول بأن البحرين باتت في مرحلة الخطر وذلك بعد تجاوز الدين العالم 100,19 % من الناتج المحلي.

ويعانى الشعب البحريني لسنين طويلة من الظلم والاضطهاد، وقد كان يرى في شخصيات المقاومة عونا وسندا قويا لقضاياه، كيف لا وهو الذي دافع لسنوات عن قضايا الشعوب المقهورة ودفع حياته ثمنا لهذا الخط.
رقم : 839673
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