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الاثنين 20 كانون الثاني 2020 ساعة 22:41

موسوي: ايران حققت تطورا عسكريا لافتاً

موسوي: ايران حققت تطورا عسكريا لافتاً
وأوضح عباس موسوي: ان وزير الخارجية محمد جواد ظريف وفي عدد من خطاباته الاخيرة بما فيها خلال حضوره يوم الاثنين في الجلسة العلنية لمجلس الشورى الاسلامي، اكد ان القدرات العسكرية الايرانية العالية ورغم الانفاق الضئيل جدا، والذي يقدر بحوالي 6 مليارات دولار نقلا عن المصادر والمجلات العسكرية، وهو يعتبر قليلا جدا مقارنة مع الانفاق العسكري بحجم 70 مليار دولار لبعض دول المنطقة ومئات المليارات من الدولارات للقوى الكبرى.

واضاف موسوي: ان ظريف وإثر خطابه في البرلمان، اطلع من الاركان العامة للقوات المسلحة ان الميزانية الدفاعية العامة للبلاد هي اقل من 6 مليارات دولار، وان التطور الموجود تحقق بهذه الميزانية الضئيلة للغاية مقارنة مع سائر الدول.

وكان ظريف قد حضر يوم الاثنين، في الجلسة العلنية لمجلس الشورى الاسلامي، وأجاب على عدد من اسئلة النواب.
رقم : 839680
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