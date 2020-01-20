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الاثنين 20 كانون الثاني 2020 ساعة 23:47

عراقجي: السفير البريطاني تسلّم انذارا جادا من طهران

عراقجي: السفير البريطاني تسلّم انذارا جادا من طهران
واضاف عراقجي في تصريح اليوم الاثنين : لقد استدعينا السفير البريطاني، وتم التعاطي معه بلهجة شديدة ومن ثم اصدرت الخارجية (الايرانية) بيانا اكدنا في نهايته انه في حال تكرار هكذا تصرفات سوف لن نكتفي بالاستدعاء فقط.

وتابع مساعد وزير الخارجية : انني على يقين بأن ذلك اعطى رسالة واضحة جدا فيما يخص الاجراء غير المرغوب فيه من الجانب البريطاني.

وحول عودة السفير البريطاني الى طهران من عدمها، اشار عراقجي الى ان بريطانيا لم تعلن بعد عن تغيير سفيرها؛ مضيفا ان الاخير غادر البلاد لاسباب شخصية وسيعود.

وكان السفير البريطاني "راب ماكير" قد اعتقل (السبت 11 كانون الثاني / يناير الحالي) لساعات قليلة، وذلك على خلفية حضوره في تجمع غير قانوني، ليتم الافراج عنه بعد تحديد هويته ونظرا لحصانته الدبلوماسية.
رقم : 839685
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