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الثلاثاء 21 كانون الثاني 2020 ساعة 16:47

سيئول تعتزم تنفيذ الاتفاق العسكري بين الكوريتين في هذا العام

سيئول تعتزم تنفيذ الاتفاق العسكري بين الكوريتين في هذا العام
أعلن ذلك وزير الدفاع جونغ كيونغ-دو، خلال اجتماع ترأسه الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن، اليوم الثلاثاء، لتلقي تقرير عن عمل وزارة الدفاع.

وقال مسؤول رفيع المستوى في الوزارة، إن الاتفاق العسكري يخفف من التوترات العسكرية ويعزز الثقة ويسهم في إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية.

يذكر أنه بموجب الاتفاق العسكري، اتفقت الكوريتان على إزالة 11 نقطة حراسة تجريبيا في كل منهما وقامتا بتدمير 10 نقاط حراسة، وفي عام 2018 تحققت الكوريتان من تدمير نقاط الحراسة.

غير أن عملية إزالة نقاط الحراسة توقفت بعد أن انتهت قمة هانوي بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، بدون التوصل إلى أي اتفاق في العام الماضي.

ومن المعروف أن هناك حوالي 60 نقطة حراسة و150 نقطة حراسة للجيشين الجنوبي والشمالي على التوالي في المنطقة منزوعة السلاح.

وتخطط الوزارة لدعم مشروعي تحويل المنطقة منزوعة السلاح إلى منطقة سلام دولية وإنشاء مسار السلام فيها.

وكان رئيس كوريا الجنوبية قد طرح مبادرة تحويل المنطقة المنزوعة السلاح إلى منطقة سلام دولية في كلمة ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر من العام الماضي.
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رقم : 839817
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